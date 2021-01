Historia de Puerto Real: Bibliografía histórica del autor sobre Puerto Real

Solamente se recogen los trabajos publicados en unos u otros formatos, ya sean analógicos o digitales; no se han puesto por escrito en este vademécum otros formatos divulgativos no recogidos en ningún soporte permanente, como conferencias, ponencias, comunicaciones presentadas a congresos, o los numerosos programas de radio o televisión en los que se ha intervenido, participado, con contenidos históricos divulgativos a lo largo de los años (especialmente en la segunda mitad de la década de los 90 y la primera mitad de la década de los 2000.

Previous El Puerto Real CF vuelve a suspender su encuentro del fin de semana