La imagen del territorium portorrealeño en la Antigüedad según las fuentes clásicas: Pomponio Mela

En El libro III, capítulo 1 de su obra nos habla el tingenterano del efecto de las mareas del Océano, y describe (aun indirectamente) cómo eran [y son] las mareas por aquí, un fenómeno que habría de resultar cuando menos curioso para un público mediterráneo, como el romano, que por tal, no estaría acostumbrado a la periodicidad de los flujos y reflujos mareales (característica oceánica de escasa entidad en el Mediterráneo) y que podría recibir tal noticia como una verdadera curiosidad no exenta de una notable carga “exótica”.

