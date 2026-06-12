AxSí Puerto Real justifica su abstención en el Presupuesto Municipal «para evitar el colapso administrativo del Ayuntamiento de Puerto Real»

El Grupo Municipal de Andalucía por Sí de Puerto Real ha mantenido, según señalan desde la formación, una postura «de estricta responsabilidad institucional» durante el Pleno Extraordinario de presupuestos.

El portavoz de la formación, Jesús Plaza, ha justificado el voto de abstención de la formación «en la necesidad urgente de que el municipio cuente con unas cuentas aprobadas para evitar el colapso administrativo que suponen las continuas modificaciones presupuestarias y los reconocimientos extrajudiciales de crédito». Sin embargo, los andalucistas han lamentado que «el documento llegue tarde, tras tres años de parálisis en la gestión del equipo de Gobierno».

Plaza ha calificado este presupuesto como «una herramienta tardía que demuestra la inacción del equipo de Gobierno. La falta de unas cuentas anuales durante este tiempo ha perjudicado la correcta prestación de servicios públicos esenciales y la atención a los vecinos», ha incidido el edil.

Para AxSí, «la presentación del documento en este preciso momento responde únicamente a una estrategia de campaña política ante la cercanía de los próximos comicios municipales, intentando maquillar los tres años de ausencia en la gestión que ha terminado con una aprobación apresurada del presupuesto».

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Por su parte, el portavoz de la formación, Alfredo Fernández, ha denunciado que, a pesar de las afirmaciones del Gobierno local sobre un supuesto proceso de diálogo, «la participación de los grupos de la oposición ha sido completamente obstaculizada. AxSí solicitó un borrador del documento desde el primer momento que nunca le fue facilitado, constatando que el Ejecutivo solo ha escuchado a las formaciones que ha considerado convenientes». Asimismo, Fernández ha afeado que las propuestas presentadas por su grupo a lo largo de la legislatura mediante mociones plenarias «hayan sido sistemáticamente obviadas y votadas en contra por el equipo de Gobierno, demostrando una total ausencia de transparencia y de voluntad de integración y participación».

En el análisis del debate plenario, los andalucistas «han desmontado el discurso del concejal de Hacienda, el señor Alfaro, quien ha centrado el éxito del presupuesto en la reducción de la deuda municipal». Los ediles de AxSí han recordado que «se trata de una deuda histórica anterior al año 2011 y que, si bien es necesario amortizarla, el Gobierno de la confluencia ha cambiado radicalmente sus argumentos tradicionales para justificar que se invierta en los bancos en lugar de en las personas». Según la formación, «el gasto destinado al mantenimiento y desarrollo del pueblo ha sido mínimo, priorizando el ahorro de los intereses bancarios frente a las demandas sociales prioritarias de Puerto Real».

«El Gobierno local ha realizado una apuesta basada en la inversión directa en las empresas públicas, circunstancias que genera serias dudas» en el seno de Andalucía por Sí. «Aún cuando el grupo ha pedido, de forma reiterada, la realización de una auditoría integral de los servicios públicos para evaluar su funcionamiento y determinar con garantías la viabilidad de la absorción de nuevas competencias, una petición que ha sido rechazada». Desde el grupo andalucista se quiere dejar claro «que están en la defensa de las empresas públicas, pero es razonable que exijamos la máxima transparencia financiera para asegurar que la inversión se realice con plenas garantías y conocer exactamente en qué se está fallando», explicaba el portavoz de la formación.

El grupo municipal, liderado por Alfredo Fernández, ha lamentado «la ausencia de compromisos que el actual equipo de Gobierno exigía con vehemencia cuando se encontraba en la oposición, tales como planes de empleo, ofertas de vivienda pública, ofertas de empleo público y políticas sociales transversales». Fernández argumentó que «a todo ello se suma la preocupación andalucista por la nula capacidad de ejecución de las inversiones previstas antes del 31 de diciembre. Es nuestra obligación la alerta sobre la falta de partidas presupuestarias reales para el equipamiento y la culminación de las obras del Mercado de Abastos, por ejemplo, donde solo se contempla la instalación de la carpa provisional».

Finalmente, Andalucía por Sí ha denunciado que «el incremento global del presupuesto municipal no responde a una mejor gestión de los recursos, sino al aumento de la presión fiscal que sufren los habitantes de Puerto Real. Las cuentas se han cuadrado a costa de la subida de tasas esenciales como el agua y la basura, ejerciendo presión a los bolsillos de las familias mediante prestaciones patrimoniales de carácter no tributario. Por esto, hoy podemos decir que las cuentas no se ajustan a la realidad económica ni social del municipio, motivo más que suficiente para no votarle a favor de las cuentas para este ejercicio».

FUENTE: AxSí Puerto Real