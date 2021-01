En 2023 no se conmemora una batalla, un hecho de armas puntual; la verdadera efeméride tiene que ver con las Libertades, con la construcción de la Libertad, con el Constitucionalismo, con la Historia de España en el seno de la Historia de Europa y del Mundo: no se trata de un hecho aislado, puntual, ni debe ser tratado como tal, sino que debería tener los alcances y repercusiones que merece, considerada la Conmemoración desde la perspectiva global, general, que le corresponde.

En 1823, como ya dijimos, se produjo en Puerto Real la última defensa de las libertades y del constitucionalismo español, y con ello del primer experimento, de la primera experiencia, de gobierno democrático que conocería nuestro país, España (el período del Gobierno Liberal regido, guiado, por los principios de la Constitución de Cádiz de 1812, la famosa “Pepa”), algo que se convierte en cuestión de actualidad en el momento en el que nos encontramos, cuando parece -de nuevo- que final y oportunamente se está perfilando la puesta en marcha de la Conmemoración de este II Centenario (o “Bicentenario”, o “200 Aniversario”, que de todas esas formas puede ser denominado pues todas, como ya hemos señalado con anterioridad, vienen a responder a la realidad histórica –y temporal- de la efeméride) de tanto calado para la Historia no sólo de Puerto Real y la Bahía de Cádiz (lo que, insistimos, ya contaría en su dimensión por sí solo con peso y relevancia más que suficientes), sino para el conjunto de la Historia de España así como para la Historia de las Libertades, la Democracia y el Constitucionalismo no sólo en Europa sino en el Mundo, como dijimos en su día y como no vacilamos en repetir ahora.

Habrá que señalar para dar inicio a estos párrafos que la idea de la Conmemoración como la planteábamos desde estos artículos (no son pocos los textos que venimos dedicando a este asunto desde hace ya mucho, como saben los lectores), a saber, desde la perspectiva de “1820-1823 / 2020-2023” habrá que ir dejándola a un lado, habida cuenta de la caída de la hoja del almanaque, de que nos encontramos ya en 2021 y de que quizá las circunstancias de 2020 han hecho imposible que la Conmemoración pudiese arrancar en el momento en que se podía haber dado una dimensión más global y completa, al hecho de la efeméride en sí, no centrando el interés únicamente en la conclusión del proceso de defensa de las Libertades en la Isla de El Trocadero, en 1823, sino desde el mismo comienzo de referido proceso con el Pronunciamiento de Riego en 1820 (de lo que se han cumplido dos siglos el año que acabamos de cerrar, tan infausto, de 2020).

