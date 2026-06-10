La Peña Cádiz CF Puerto Real acoge la presentación de ‘Cupletina’

Macnulti presenta el próximo sábado 13 de Junio a las 12.30 en Peña Cádiz C.F. Puerto Real (Calle Sagasta, 53) la más reciente publicación de su colección Carnaval.

El acto contará con la presencia de José Enrique Izco, Lolo Ortega y Mirian Peralta.

Cupletina, de Lolo Ortega, que cuenta con prólogo del escritor y autor de carnaval Miguel Angel García Argüez ‘Chapa’ y epílogo del periodista Álvaro de Cózar, es un emotivo y descacharrante recorrido que es una suerte de popurrí de instantes que merecen la pena ser recordados. Un libreto en prosa de lo vivido y escuchado, de lo reído y lo entendido, de lo sentido y lo robado.

Con ilustraciones de Loren Roldán y José Enrique Izco, diseño de JJ Domínguez de los Reyes (Calvichis), Cupletina es una producción 100% gaditana.

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Sobre el autor

Lolo Ortega nació en Sevilla en 1975 pero es de Puerto Real, Cádiz donde vive sus primeras décadas de vida. Afincado en Madrid desde hace más de 20 años lleva todo ese tiempo trabajando en publicidad para las mejores agencias del país, ganando premios en casi todos los festivales nacionales e internacionales de mayor prestigio.

Al mismo tiempo no ha dejado de escribir de casi todo lo que más le gusta: cine en Miradas de Cine, Cinemanía y Expansión, música en Mondo Sonoro y fútbol en Ecos del Balón. Ha publicado el libro de relatos Persiga a esa góndola (El Sonámbique, Béjar, 2002), el poemario Un zumo del sabor que más te guste (Fundación Inquietudes, Valencia, 2010) y el monográfico colectivo John Carpenter. Últimatum a la Tierra, también para Macnulti (Madrid, 2013). Fue componente de varias chirigotas, entre ellas Los Balconetti.

Sobre Macnulti

Macnutli surge en 2013 de la revista digital miradasdecine.es y durante casi 5 años se dedica a publicar exclusivamente monografías y ensayos dedicados al cine. Desde 2019 amplía su catálogo con dos colecciones, que originalmente era una sola (sincine): Carnaval sobre la fiesta gaditana e Imaginaria enfocada a un público infantil y juvenil. Cupletina es el cuarto libro publicado por Macnulti dedicado al carnaval tras Cómo hacer una agrupación callejera del Carnaval de Cádiz (2018) de David Medina, Cadiwoman. El superpoder del feminismo chirigotero (2019) de Susana Ginesta, y Las Ausentes (2024) de Mar Muñoz.