Barcas, botes y pateras en la costa portorrealeña hace dos mil años (II)

[Este texto, con el título «Embarcaciones sutiles en el Litus Curense: barcas, botes y pateras en la costa portorrealeña hace dos mil años», fue presentado originalmente como ponencia integrante del «II Ciclo de Conferencias sobre Puerto Real y su Término en la Antigüedad», y fue finalmente recogido en las Actas de las VII Jornadas de Historia de Puerto Real. Cádiz, 2000, pp. 159-170; lo hemos dividido ahora en dos entregas , siendo la presente la segunda y última de las mismas].

El catálogo de modelos del arte naval romano (por lo que se refiere a embarcaciones destinadas a surcar las aguas de los cursos interiores) no se circunscribe únicamente a los tipos mencionados; además de éstos conservamos representación o mención de otras embarcaciones que surcaban las aguas que los romanos conocieron. Entre las que deben ser objeto principal de nuestra atención, aquéllas que estaban dedicadas básicamente a la navegación fluvial y lacustre, podemos citar aún algunas (34).

La stlatta es un transporte comercial, una especie de chalana destinada a la navegación fluvial (35), de casco redondeado, fondo plano y medianas proporciones. Sus características físicas la harían muy apropiada para la navegación fluvial. Propulsada por remos, sería autosuficiente para remontar las corrientes adversas, por lo que dado su escaso calado, su movilidad e independencia respecto al remolque, tanto desde tierra mediante la sirga como desde otra embarcación cualquiera, la stlatta habría de resultar una embarcación harto eficaz para el transporte de mercancías y pasajeros. Según la representación de la stlatta del africano mosaico de Althiburus, ese verdadero muestrario y corolario de las realizaciones navales romanas (36), este tipo de nave podía servir además como transporte militar, tal y como sucediera con otros barcos, como las scaphae, que a sus usos de naturaleza civil podían, en caso de necesidad u oportunidad añadir una utilización de corte y naturaleza militar (37).

Otro ejemplo de embarcación fluvial lo constituye la placida, barca de reducidas dimensiones destinada, según su nombre parecería indicar, a un uso eminentemente lúdico, de recreo, en aguas interiores (38). De pronunciado espolón y elevada popa (para las proporciones generales de la barquilla), la placida se asemeja notablemente en sus formas a otro modelo de nave, la vegeiia. Sería ésta una embarcación movida a remos, como la placida, pero con capacidad quizá para un número superior de los mismos, lo que justificaría su fama de embarcación ligera y veloz (39). Tanto la stlatta como la placida y la vegeiia tendrían sus costados, sus amuras, reforzadas por un larguero o «… tablón horizontal que sobresale por la popa, la proa, o bien por los dos extremos» (40), de manera que su consistencia y solidez se vieran de este modo potenciada.

Cabe mencionar igualmente en el capítulo reservado a las naves de reducido tamaño a la scaphula, una suerte de «hermana menor» de la scapha. La scaphula serviría, además de para un indudable uso en los cursos fluviales y los lagos, como auxiliar de las embarcaciones mayores, como chalupa salvavidas que, dadas sus escasas proporciones, podía no sólo ser remolcada sino también izada a bordo del propio navío. Quizá como una scaphula más que como una scapha habría que entender el tipo de bote salvavidas que portaba la nave de San Pablo en su travesía hasta Roma, puesto que este pequeño esquife (no otra cosa significa el término de «scaphula») fue «…izado a bordo…» del barco principal, según el texto sagrado (41), como sería propio de las scaphulae (mientras otros modelos de embarcaciones auxiliares serían arrastrados por los barcos principales, las scaphulae serían transportadas a bordo de los mismos).

Otras embarcaciones fluviales también presentes en el mosaico de Althiburus (42) y destinadas a la navegación interior son la claudiuata, el catascopiscus, el myoparo o la prosumia (43), todas ellas provistas de velas y remos, lo que hace presumir que no necesitarían contar con un arrastre auxiliar, ni por el método de la sirga, ni por otras embarcaciones, a la hora de maniobrar en las instalaciones portuarias y para remontar los ríos (merced a la autonomía que les proporcionarían sus remos).

Naves igualmente representadas en el mosaico de Althiburus son las tesserariae, de la que se representan dos modelos con la misma denominación, la celes, el musculus, el cydarium, la horeia, la celox, la celsa, o el paro y la aperta (la representación de estas dos últimas está profundamente mutilada, hasta el punto que de la aperta sólo se ha conservado la proa junto con el nombre). En todos estos casos se trata de embarcaciones muy similares entre sí (44), todas movidas principalmente por tracción humana (es decir, a remo), y todas, excepción hecha de algún caso concreto, como el paro, de dimensiones más que discretas. Un último ejemplar es el llamado hippago, nave de altas proa y popa que aparece representada con tres caballos a bordo (de ahí su nombre: nos encontramos ante un transporte de caballos) y con tres remos: es una nave de mayor desplazamiento, destinada a transportar animales vivos, y que por ello necesitaría un número mayor de remos y remeros.

Se trata en todos los tipos contemplados de embarcaciones que tendrían su lugar de evolución y desenvolvimiento natural en los medios acuáticos interiores, ríos, lagos, esteros, estuarios, lagunas, marismas, y servirían como vehículos de comunicación y para transportar personas y enseres a lo largo y ancho de las arterias interiores de la Romanidad. En cualquier caso, y con independencia de su catalogación dentro de un tipo más o menos delimitado (que responda en mayor o menor medida a un parecido con la representación conservada de estas naves en algún mosaico africano), hemos de coincidir con M. Eckoldt en que las embarcaciones que realmente supusieron el cuerpo central de la comunicación en la mayor parte del entramado de las vías acuáticas interiores romanas debían tener unas dimensiones reducidas, para mejor adaptarse así a las características de las vías que debían afrontar. Podremos imaginar de este modo lo que es concebible como un verdadero enjambre de barcas desenvolviéndose por el curso de unas corrientes que hoy, dependiendo de cuáles de ellas se trate, no soñaríamos con surcar.

Algunos casos como los de los ríos Rin, Nilo, Ródano o Guadalquivir (por citar algunos entre los más relevantes) con ser importantes no reflejan por sí solos la realidad del conjunto de la situación: si, tal y como afirma Eckoldt, hasta los más pequeños tributarios eran susceptibles de ser empleados como vías de comunicación, ello no se debía al empleo de las grandes naves, sino al uso sistemático y abundantísimo de los botes y balsas más modestos en la mayoría de los casos, debido a las características de los ríos tanto como a las posibilidades económicas de los usuarios habituales de los cursos fluviales, los habitantes de las riberas (45).

Otros usos de las naves

Hasta ahora hemos hablado, tanto refiriéndonos a las embarcaciones de mayor porte como a las más pequeñas, de un uso terciario de las mismas: se encargaban de transportar personas y cosas, desarrollando una actividad que podríamos insertar en el sector de los servicios. Pero las barcas fluviales y lacustres podían asimismo dedicarse -quizá en combinación con el ejercicio del transporte- a otra interesante actividad económica: la pesca.

Estrabón nos informa de la riqueza pesquera de las aguas costeras gaditanas (46), así como de la riqueza en industrias de salazón del litoral levantino (47); igualmente nos pone al corriente de la riqueza pesquera de alguno de los ríos peninsulares, como el Tajo, del que llega a decir que «…es abundante en peces y está lleno de moluscos» (48). Junto a la información prestada por las fuentes literarias, la numismática acude en nuestro apoyo: las monedas de Caura (Coria del Río) y de Ilipa Magna (Alcalá del Río), localidades ambas sitas en el curso del Guadalquivir, muestran entre otros productos característicos de la producción de sus comarcas distintos tipos de peces entre los que destaca el sábalo. Que la pesca «…fue siempre abundante en el Guadalquivir, sobre todo en su parte baja, ajustándose a lo dicho por Justino (XLIV, 1)» (49) parece dejarlo claro la riqueza y variedad de las especies objeto de captura en el Baetis: «…sábalos, sabogas, barbos, albures, rábalos, anguilas (…), sollos muy grandes (…), alguna trucha, (…), almejas…». Igualmente parece abogar por la importancia de la pesca como actividad económica la legislación romana cuando establece el libre derecho de pesca en todos los ríos y portus, que eran de naturaleza pública (50).

De otra parte, y por lo que se refiere a la relación (física y legal) existente entre las actividades de pesca, sus protagonistas materiales y las propiedades de las riberas, Mª.A. Ligios señala que se consideraba como parte del instrumentum fundi el material empleado para la pesca, consideración que abarcaba desde las barcas provistas de piscinae para conservar el pescado vivo hasta los aparejos de pesca, incluyendo a los esclavos encargados de las faenas propiamente dichas (51)

Bien podría ser que desde cualquiera de las embarcaciones que hemos contemplado se pudiera desarrollar la pesca, dadas las propias características de las barcas, especialmente aquellas de menor tamaño, pero las fuentes apuntan hacia algunas en concreto como las protagonistas de dicha actividad pesquera. Serían especialmente las rates, las scaphae y las cydaria. Una muestra de una ratis -en su variedad de almadía- de pesca la tenemos en las imágenes conservadas del desaparecido mosaico romano de Santa Constancia (siglo IV d.C.): en una representación si se quiere alegórica, una balsa de maderos sirve a dos figuras aladas para lanzar las redes y para pescar con tridente: con independencia del carácter de los personajes mostrados, la idea central del tema es claramente la pesca desde la ratis (52). También la scapha aparece vinculada al mundo de la pesca; scaphae piscatoriae sería la denominación que recibieran estas barcas en su faceta pesquera (53). Por último, cabe citar la embarcación que en el mosaico de Althiburus aparece con el nombre de cydarium (54).

De morfología muy similar a la celes (o el celox) y a la vegeiia (entre los que parecería configurar un tipo intermedio), el cydarium es una embarcación de reducidas dimensiones (como el resto de las de su género), reforzada en toda su eslora por un larguero horizontal destinado a proporcionarle mayor solidez, que aparece representada con dos tripulantes que se esfuerzan en tirar de una pesada red cargada de peces. No parece probable que única y exclusivamente desde estos tres tipos de barquillas se desarrollaran las faenas de pesca en las aguas interiores; más bien nos inclinamos a pensar que son las que conservamos mencionadas como pesqueras, sin que ello indique en ningún modo una presunta exclusividad por su parte en tales menesteres. Así pues, tanto desde otros modelos de embarcaciones como desde las riberas y las pesquerías construidas como tales en los ríos podrían desempeñarse las labores de pesca (55).

No sólo la pesca proporcionaba una función más a las embarcaciones fluviales, ya que a la comunicación a lo largo de las riberas (entre los distintos enclaves y asentamientos humanos sitos junto a los cauces) ha de añadirse la comunicación «a lo ancho» de los cursos: el cruce de las orillas de los ríos debía realizarse básicamente en barco, ya que todo posible obstáculo para la navegación debía ser eliminado, y los puentes podían constituir un tal impedimento, por lo que su construcción se limitaba a los cursos no navegables, y en los ríos navegables, a aquellos tramos que sólo podían ser surcados por embarcaciones pertenecientes a los modelos de más reducidas dimensiones (56). De este modo, el primer puente romano a lo largo del curso del Baetis se encuentra en Córdoba, límite de la navegación según el griego Estrabón (57). En el Ebro, por citar otro ejemplo, el primer puente de piedra se situaba sobre el río en Celsa (Velilla de Ebro, provincia de Zaragoza) (58), encontrándose otro en la ciudad de Vareia, la actual Logroño (59). La ausencia de puentes de piedra en algunos tramos no puede ser achacada -como hemos visto- a una hipotética incapacidad técnica para su realización, puesto que los ejemplos citados dejan bien sentada la capacidad de los ingenieros romanos. Esta inexistencia de puentes debía ser suplida mediante el empleo de barcas y de puentes de barcas (como veremos más adelante) de modo regular para cruzar los ríos.

El tránsito de los ríos debía ser proporcional a la densidad de población en una u otra ribera (60), pero no podemos saber si se desarrollaría de una manera libre o si existiría un monopolio -en forma de cierto control del mismo- ejercido por particulares o por colectivos. Hacia esta última línea parece indicar una lápida funeraria hallada en la ciudad de Córdoba y perteneciente a una «ALVMNA PORTON(ARIORVM)» es decir, de los barqueros encargados del cruce del Baetis (61). En lo relativo a Hispania no contamos con más referencias directas, pero para otros territorios del Imperio, (en grandes ríos como el Ródano o el Danubio, en los lagos helvéticos, en los canales del Delta del Nilo en Egipto, o en la laguna de Cartago, en Túnez) conocemos testimonios de diversa índole que informan sobre la existencia de servicios regulares de barcas de tránsito (62). Sí sabemos que el control del paso de las corrientes fluviales en la Edad Media solía corresponder a los municipios en los que tales cursos se encontrasen; así, en Puerto Real (provincia de Cádiz), al ser fundada la Villa por los Reyes Católicos a fines del siglo XV, establecieron éstos que el paso del río San Pedro, que constituye el límite territorial entre las localidades de Puerto Real y El Puerto de Santa María, y su peaje, pertenecieran a los Propios de la nueva Fundación Real, lo que concedieron en la Carta Puebla fundacional dada en Córdoba en 1483.

El uso pesquero y como vía de transporte del dicho río San Pedro determinaría la existencia de un servicio de paso mediante barcas hasta finales del siglo XVIII, momento en que sería construido el primer puente estable, también de barcas; con ello se conseguía evitar el estrangulamiento de la navegación a lo largo del río (63). Serían las embarcaciones, pues, las protagonistas del cruce de los ríos, sirviendo a la comunicación transversal -y no sólo a la longitudinal- en los cauces interiores (además, la existencia de un paso mediante barca daría lugar a la creación de topónimos alusivos al respecto, como «la Barca de Vejer», en Vejer (Cádiz), lugar donde se encontraba la barca que cruzaba el río Barbate y donde hoy existe un puente con la misma funcionalidad, o el antiguo «Rincón de la Barca», nombre que recibía a principios del siglo XIX (1808) en Puerto Real (Cádiz), el paraje donde se hallaban los muelles y embarcadero para la barca del cruce del río San Pedro (Legajo 1227-11, A.H.M.P.R.) .

Una utilidad más para las barcas fluviales será la de servir como base o armazón (o como parte integrante y móvil de los mismos) para puentes de madera construidos allá donde fuera necesario, especialmente en el marco de operaciones militares. De este tipo debió ser el puente tendido por los ingenieros militares de César sobre el Rin, o los que el propio César relata que fueron construidos sobre el Segre y el Ebro, ya en Hispania (64). Tal y como algunos modelos de barcos eran señalados por las fuentes como especialmente aptos para las faenas de pesca, también algunos tipos de embarcaciones en particular son apuntadas por las fuentes como mejor adaptables para este menester. Sobre la función militar desempeñada por las scaphae en relación con el cruce de los ríos nos habla Vegetio en su Epitoma rei militaris (II.25, 675-680); en efecto, al tratar este autor sobre las herramientas y máquinas (bélicas) de las que disponían las legiones romanas no olvida citar las «…scaphas quoque de singulis trabus excauatas cum longissimis funibus et interdum etiam ferreis catenis secum legio portat, quatenus contextis isdem, sicut dicunt, monoxylis, superiectis etiam tabulatis, flumina sine pontibus, quae uadari nequeunt, tam a peditibus quam ab equitatu sine periculo transeantur…»; vemos, una vez más, cómo el ejército (la tecnología militar) se convierte en punta de lanza de la evolución técnica, de modo que su potencialidad para ejecutar determinadas obras (tanto con carácter permanente como de forma provisional y temporal) resulta determinante a la hora de difundir los avances tecnológicos.

Estas scaphae hechas a partir de un solo tronco de árbol («…de singulis trabus excauatas…», con lo que ello tiene además de significativo acerca del uso y empleo de embarcaciones monóxilas durante el Imperio) y ensambladas mediante tablazones («…tabulatis…») podían servir tanto para construir pasos estables (puentes flotantes) como pasos móviles (almadías destinadas a realizar la navegación transversal de los cursos interesados), dependiendo de las circunstancias que concurrieran; resulta interesante observar cómo se trata de una tecnología conocida y desarrollada desde la logística y la ingeniería militar, pero que termina beneficiando a la sociedad civil: la maquinaria militar romana, garante y custodia de unos Limites europeos básicamente fluviales (Rin y Danubio), debe encarar la defensa y protección de las fronteras, por lo que ha de desarrollar una ingeniería ágil que le permita salvar los obstáculos naturales a los que se enfrenta de un modo cotidiano y constante; de este modo, estos avances tecnológicos rompen la barrera de lo mera y estrictamente anecdótico, de lo puntual en la Historia del Estado Romano, para devenir fundamentales y generales.

Además de las embarcaciones como las scaphae, las scaphulae y los lintres (65), son citadas las rates y los pontones (66). Acerca de las rates sabemos que podían conformar puentes de madera entre las dos riberas de un río, abarloadas unas a las otras por sus costados y cubiertas por una superficie de tablas ensambladas, puentes como el que, en otro contexto, sirvió a los persas de los «megasbasileues» Darío y Jerjes para cruzar el Helesponto (67) o como otro que, ya en un medio fluvial, empleara también el mismo Darío para que sus tropas cruzasen el Danubio en el transcurso de sus campañas europeas (68). Los pontones podrían servir para construir puentes aún mayores que los realizados a partir de las rates, dada su mayor envergadura como navíos; contarían con su mismo volumen como hándicap, puesto que no podrían ser empleados sino en los tramos fluviales -o en las zonas lacustres- donde su calado y desplazamiento no supusiera un inconveniente insalvable para se desplazamiento. Sevilla contó hasta el siglo XIX con un puente de barcas (hasta la construcción definitiva del primer paso firme sobre el Guadalquivir a su paso por Sevilla, el puente de Isabel II o «de Triana») (69).

Más al Sur, el puente que sustituyó al servicio de barcas sobre el río San Pedro en Puerto Real (Cádiz) debió estar formado a su vez por barcas, como parece demostrar la documentación existente: contamos con cuentas sobre el «Puente de Barcas del Río San Pedro» del año 1808 (70). Disponemos al mismo tiempo de documentación relativa a los materiales empleados para la instalación de un paso de barcas en el San Pedro, documentación que hace referencia a que «…también se les debe a los Prestamistas del Puente sobre el Río San Pedro la cantidad de treinta y dos mil pesos que en el año de mil setecientos ochenta y siete dieron para la construcción de sus barcas quarenta y un mil y quinientos y solo se restan los dichos…» (la cursiva es nuestra), lo cual parece no dejar lugar a dudas sobre la naturaleza del paso establecido sobre el río San Pedro, entre las modernas localidades de Puerto Real y El Puerto de Santa María, en Cádiz (71).

