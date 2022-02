Notas sobre nuestra Historiografía arqueológica

Igualmente habremos de considerar en este sentido el trabajo de D.I. Parada de título Hombres Ilustres de Jerez (publicado en Jerez de la Frontera, en 1875, mismo año de la obra del galo Léger), ya que si bien no incide en el tema de la Historia Antigua de Puerto Real y su término, sí hace mención (siquiera de forma colateral) a la existencia en el solar de esta población gaditana de una torre y un puerto medievales, hitos éstos comunes a la Historia portorrealeña, isleña (de San Fernando) y jerezana que se encuentran en este libro de Parada como una mención temprana (visto el cuadro general de la situación y la tardanza en despegar de los estudios sobre Historia Antigua y Media de Puerto Real) acerca de la medievalidad en (y de) Puerto Real (lo que es decir, de la continuidad o no del poblamiento en el entorno de este rincón de la Bahía en el que se encuentra el actual término municipal de Puerto Real desde época romana hasta época medieval).

De esta forma que apuntamos sucederá, por ejemplo, en la obra del ingeniero francés A. Léger de título Les travaux publics, les mines et la métallurgie aux temps des Romains (cuya primera edición salió a la calle en París, en 1875, y que en fecha mucho más reciente a nuestros días –en el año 1979- fuera objeto de una reedición facsímil), obra en la que su autor no vacila al identificar Puerto Real como el lugar en cuyo territorio se habría encontrado emplazado uno de los más “famosos puertos romanos” de la España Antigua, el Portus Balbus/Gaditanus.

En el marco general de los estudios sobre la Arqueología y el Mundo Antiguo en la Bahía Gaditana, el término municipal de Puerto Real ha comenzado sólo de forma relativamente reciente a desarrollar y mostrar una personalidad propia como ámbito territorial definido, y ello en función de sus no pocos yacimientos arqueológicos (que deben ser estudiados en combinación con las no menos interesantes -aunque, si cabe, sí relativamente escasas- referencias textuales (en la Historiografía Antigua) claramente aplicables a esta zona concreta de la ya mencionada Bahía de Cádiz.

