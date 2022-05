Historia de Puerto Real: El “Skyline” portorrealeño (II)

No son muchos, cuantitativamente hablando, los elementos reseñables en este contexto, quizá, en el casco histórico de Puerto Real, un casco histórico tan mal tratado por las destrucciones que ha padecido en varias ocasiones a lo largo del tiempo (como a principios de los siglos XVIII y XIX, por ejemplo), pero no debemos pasar por alto el peso de lo cualitativo en este sentido.

Las funciones de dichas torres no eran ni exclusiva ni principalmente las de carácter económico sino las de índole y naturaleza religiosas, como es de comprender. Además, y como se ha señalado, el uso defensivo ha de ser igualmente tenido en cuenta: las torres de las iglesias de la Villa debían cumplir un cometido defensivo ayudando a los vecinos a -llegado el caso- protegerse frente a los no pocos peligros venidos del mar, Y ello sin menoscabo de la existencia en Puerto Real (en unos u otros momentos históricos) de otras torres defensivas de naturaleza militar, caso de la torre del Berroquejo (alejada de la costa y destinada al control del territorio en época medieval -hoy en término de Jerez de la Frontera pero tan vinculada históricamente a nuestra Villa y su territorio), o de la torre que diera nombre precisamente a la calle de la Torre (antigua denominación de la Calle Real y en la que se ha querido ver alguna vez a la Torre de Gonzalo Díaz, del siglo XIV…, una identificación entre la calle de la Torre y la Torre de Gonzalo Díaz, efímero señor de algunas tierras en este entorno en el siglo XIV difícil de sostener -es posible que esa Torre de Gonzalo Díaz guarde relación con nuestro actual término municipal, si bien es difícil ponerla firmemente en relación con uno u otro espacios concretos del mismo, y más aún de nuestro caserío urbano actual).

Así, además de los oteros de las casas particulares -las torres miradores de la Bahía (y de Puerto Real en el caso que nos ocupa en particular)- los edificios religiosos, los templos especialmente, disponían también de unos muy afortunados miradores: las torres de las iglesias. Es de señalar que estos edificios religiosos desempeñaban unos servicios no sólo espirituales, sino también materiales: así, como hemos tenido ocasión de comprobar en el caso de la Prioral de San Sebastián (asunto y monumento portorrealeño sobre el que hemos tratado, por ejemplo, en varias ocasiones en este espacio digital de “Puerto Real Hoy” precedentemente), las funciones defensivas (por ejemplo como posible baluarte y refugio último de la población de la Villa en caso necesario) formaban parte de los cometidos para los que fue pensada y construida esta sólida iglesia allá por las postrimerías del siglo XV y los albores del Quinientos.

Pero existen otras torres incluso más altas desde las cuales los portorrealeños de hace dos, tres, cuatro y cinco siglos podían contemplar el mar (muchas veces es de imaginar que con no poco nerviosismo…), asomándose al horizonte en busca de velas amigas o, lo que no era tan extraño, de naves enemigas de distinta procedencia y nada claras intenciones (recordemos en este sentido fechas tan oscuras como 1596 ó 1702…, cuando la Bahía gaditana fuera asolada por enemigos foráneos, ingleses en 1596 y anglo-holandeses en 1702, con funestas consecuencias para Puerto Real, por ejemplo).

Previous Elena Amaya traslada a la ministra de Industria “la necesidad” de construir el avión de emisiones cero y más barcos en Puerto Real