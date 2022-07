Historia de Puerto Real: Notas sobre la Prioral de San Sebastián (V)

Uno de los roles principales desempeñados por los templos cristianos es el relativo a su condición de espacio funerario, donde los fieles reciben sepultura en épocas precedentes, pues el concepto de camposanto, de cementerio tal y como lo conocemos, experimenta un desarrollo propio a partir especialmente del siglo XIX cuando se busca mejorar las condiciones de salubridad de las ciudades, alejando para ello de los espacios urbanos habitados y consolidados a los espacios para la muerte, produciéndose de tal modo una separación hasta entonces no común entre los espacios para la vida (la ciudad habitada) y los referidos espacios para la muerte, a los que se venía reservando un lugar propio en las entrañas, por así decirlo, de los templos cristianos (iglesias, conventos…).

De este modo, y en el caso de Puerto Real, el primer cementerio, tal como lo concebimos hoy día (un lugar creado ad hoc para albergar únicamente sepulturas, generalmente alejado como venimos señalando de los cascos urbanos de las poblaciones), no se creará en el caso de Puerto Real hasta inicios del siglo XIX, y sería ubicado junto a la que fuera iglesia de San Benito (no la actual, sino la histórica, desaparecida en el siglo XX), un espacio que cobrará verdadera entidad a partir de la epidemia de fiebre amarilla que se abatirá sobre la población de la Bahía de Cádiz en el año 1800. Con anterioridad los vecinos de la Villa recibían sepultura en el interior de las diferentes iglesias, tanto parroquial como conventuales, y ermitas de la localidad, o, es de contar con ello, en ocasiones en camposantos anejos, inmediatos, a las mismas, sin olvidar el cementerio junto al desaparecido Hospital de la Misericordia y su templo de San Juan de Letrán, donde los más pobres de la población, imposibilitados de poder pagarse un entierro digno, recibían una sepultura de caridad. El motivo de elección de uno u otro lugar para ser inhumado dependía de muchos factores, siendo que el factor económico y el devocional venían a ser los de mayor predicamento e influencia.

Pese a esta aparente variedad de lugares disponibles para el enterramiento, toda vez que Puerto Real contaba con distintos templos repartidos por el conjunto del casco urbano o cercanas al mismo, caso de las de San Andrés, San Benito, San Juan de Letrán, San Roque y San Telmo, así como dos iglesias conventuales: la actual de la Victoria, que pertenecía a la congregación de San Francisco de Paula (los frailes Mínimos de la Victoria), y el templo de la Santísima Vera-Cruz, en el perdido convento de Franciscanos Descalzos, ubicado en la que hoy día es su homónima plaza. A pesar de todo ello, el lugar que tendría preferencia para los portorrealeños como espacio funerario sería la Prioral de San Sebastián.

Se conserva, por el momento único, de esta función sepulcral en dicho templo, (amén de cuantiosos restos humanos que sabemos están ahí), un elemento como es la lápida del que fuera III conde de Vega Florida, el comerciante don Francisco De la Rosa y Levazor, y de su esposa doña Manuela Arnaud[1], la cual se halla en un pequeño camarín bajo la actual capilla del Sagrario, aunque hay motivos para pensar que esta no fue su original ubicación, encontrándose dicho elemento deslocalizado respecto a su posible emplazamiento original.

Debido a esta situación, causada por las reformas del edificio parroquial, y a la espera de un necesario estudio arqueológico, la fuente que atestigua este hecho son las pruebas documentales que hallamos, por ejemplo, en el gaditano Archivo Histórico Provincial, lugar donde descansa una gran e interesantísima cantidad de documentos en su conjunto; estos son los denominados protocolos notariales de Puerto Real, es decir, toda la documentación que fue realizada ante los diferentes notarios o escribanos públicos de la Villa desde el siglo XVI al XIX, entre los que se encuentran los testamentos de aquellos portorrealeños que los realizaron (no todo el mundo testa, normalmente sólo aquel que dispone bienes…).

Estas cartas de últimas voluntades están sin duda entre los documentos más ricos e interesantes gracias a la gran cantidad y variedad de información que nos proporcionan. Entre otras opciones nos permiten, a partir de su estudio, ver quién, dónde, cuándo y cómo recibían sepultura las personas que testaban; un ejemplo de interés sobre la información funeraria que contienen algunos de estos documentos es el testamento del capitán portorrealeño y caballero de Santiago, don José de Herrera, que fuera otorgado en nuestra localidad en 1701; aunque el protagonista del mismo no recibe sepultura en la iglesia Mayor Prioral de San Sebastián, el documento resulta de gran utilidad; dice así:

…mando que si falleciere en esta villa, que antes de expirar me lleven a la Iglesia y Hospital de la Misericordia de ella en una estera o colchón, con una manta, sin sábanas y una almohada sin lienzo, y después de haber expirado se pondrá dicho mi cuerpo en las andas de dicha Misericordia, y se me llevará a la plaza pública de esta villa para que allí un buen cristiano me pida por amor de Dios una limosna para una misa y de dicha plaza, siendo hora de enterrarme, se me volverá a dicho hospital, y en él se me enterrara en la puerta principal, dentro de dicha iglesia, para que todos los que entraren en ella pongan los pies en mi sepultura, y en cuanto al oficio de entierro que se me ha de hacer, sea el que se acostumbra hacer a los pobres y que sea la voluntad de doña Ana Jacoba de Aranguren, mi legítima mujer…[2].