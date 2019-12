Eléctrica de Puerto Real ha informado de un corte de suministro de energía eléctrica para los próximos 9 y 10 de enero para realizar trabajos de mantenimiento, ampliación y mejoras en sus instalaciones.

Centro de Transformación N.º 23072 “San Alejandro”, día 9 de enero de 2020, desde las 09:00 a 14:30 h., clientes afectados:

-C/ Rosario desde esquina con C/ San Alejandro hasta esquina con C/ San Ignacio

-C/ Limón

-C/ Jazmín

-C/ Cerezo

-C/San Ignacio desde esquina con C/Rosario hasta esquina con C/Soledad

Centro de Transformación N.º 81194 “Inem”, día 10 de enero de 2020, desde las 09:00 a 11:00 Horas, clientes afectados:

-C/ Los Barrios

-C/ Leñadores desde esquina con C/Real hasta esquina con C/Los Barrios

-C/ Real 7

FUENTE: Eléctrica de Puerto Real

