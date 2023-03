La piedra de Las Canteras de Puerto Real

Este Casco Histórico nuestro se levantó con la piedra de Las Canteras, por lo que no es aventurado señalar que en buena medida el solar histórico de la Villa es “hijo” de las canteras de piedra ostionera que hoy pintan de verde nuestro paisaje, de modo el caserío patrimonial de Puerto Real y Las Canteras constituyen una suerte de libro abierto, siendo cada uno de estos espacios, el patrimonial monumental y el patrimonial natural, una de las mitades de ese libro que no se entiende, como conjunto, sin la unión de ambas mitades, Casco Histórico y Pinar de Las Canteras.

...tengo por mis bienes una cantera en el sitio de Troya, que es bien conocida, con toda la piedra y cantería que hay en ella (…) don Alonso Cerezo, regidor perpetuo de esta villa, a cuyo cargo está la intendencia de la cantería que de esta villa se lleva a la ciudad de Cádiz para la fábrica de sus murallas, me es deudor de la cantidad de reales que constare de su libro de cuenta y razón, procedido de cantería que le he dado para las dichas murallas (…) tengo diferentes jornaleros en dicha mi cantera…

Las piedras de Las Canteras no sólo se utilizaron para la ejecución de obras públicas y privadas en Puerto Real, sino que también abastecieron a localidades cercanas, principalmente a la ciudad de Cádiz, la cual demandaba piedras para sus murallas y edificaciones; incluso algunas obras tan relevantes como la misma Catedral de Sevilla se levantarían (al menos en parte) con piedra procedente de Las Canteras (nótese la minúscula: no empleamos el término como nombre propio del pago en esta ocasión, sino refiriéndonos al uso económico de la zona como fuente de piedra para la construcción en época Moderna) portorrealeñas.

Previous El sábado 25 llegará a Puerto Real el espectáculo de Gozadera FM