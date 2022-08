Historia de Puerto Real: Notas sobre la Prioral de San Sebastián (X)

En el año 1787 se produciría una acre y enconada disputa entre varios descendientes y pretendidos herederos del fundador de la Capilla del Sagrario, una cuita que se originaría al recibir sepultura en dicho espacio don José Gneco, esposo de doña Ángela de la Rosa, alguien a quien a priori no correspondía ser enterrado en tal espacio, al no poseer ningún lazo de consanguinidad con los Hurtado de Cisneros ya que tan solamente estaba casado con una integrante de la familia de la Rosa, quienes sí se mantenían relaciones de parentesco con los Hurtado merced a diversos enlaces matrimoniales producidos entre ambos linajes, lo que no hacía del referido don José Gneco un descendiente del fundador de la capilla, el primer Juan Hurtado de Cisneros, en cualquier caso.

