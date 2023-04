Historia de Puerto Real: Las defensas de Puerto Real a fines del siglo XVI (IV)

Venimos repasando en los artículos precedentes el estado de la cuestión de las defensas de Puerto Real tras un siglo (aproximadamente) de su Fundación por los Reyes Católicos (en 1483), a través de la inspección realizada en estas tierras por un agente del rey Felipe II, Luis Bravo de Laguna, en 1577.

Dejábamos nuestro recorrido por esta cuestión en el anterior texto tras haber considerado aspectos relativos a la torre de la Prioral de San Sebastián y el rol de la iglesia y la torre (más la segunda, pues el templo estaría aún en proceso de construcción, lo que mermaría sus capacidades defensivas) como elemento defensivo en el contexto del casco histórico de la Villa realenga por aquellos entonces.

Y cerrábamos los párrafos de dicho precedente artículo señalando las líneas que abordaríamos en las líneas de éste, comenzando por lo relativo a la torre que Bravo señalaba era necesario construir en la zona de La Matagorda de cara al refuerzo defensivo de la Villa y del conjunto de la Bahía gaditana.

Así, en el lugar llamado por Bravo de Laguna “cabo de Matagorda”, debía ser edificada una torre para estorbar (cuando no para impedir por completo) la llegada de barcos enemigos al interior de la Bahía así como para poder avisar del peligro a la población de la Villa portorrealeña. Antes de partir de estos parajes portorrealeños, el comendador Bravo realizaría un “alarde” (un ejercicio en el que se mezclaban desfile, revista y maniobras) de los hombres hábiles para la guerra que moraban en la población.

En los pasados artículos señalábamos tanto la falta de obras de naturaleza defensiva en la Real Villa a finales del Quinientos como la primera de las medidas que para solucionar esta carencia señalaba que era necesario tomar el comendador Bravo de Laguna, esto es, la fortificación de la iglesia parroquial de San Sebastián, edificio que habría de servir como refugio a los habitantes de la Villa en caso de un hipotético ataque, mientras llegaba a la localidad la ayuda procedente de las localidades próximas, tales como Chiclana o Jerez. Si ésta sería la solución planteada por el comendador para el refuerzo defensivo del casco urbano portorrealeño, la otra sugerencia iría encaminada a facilitar la protección por medio del aviso, e impedir una clara arribada de barcos enemigos, en La Matagorda, paraje donde ya el Emperador Carlos V ordenaría en 1534 a Jerez de la Frontera que dicho Concejo construyese un castillo, una torre circular que contribuyera a la defensa de la Bahía de Cádiz, cuando aún Puerto Real se encontraba inmersa en el litigio jurídico que mantenía por su independencia con Jerez (y materialmente anexionada por el Cabildo xericiense), siendo Jerez por ese entonces una de las principales urbes andaluzas, sólo inferior en dichos días a Sevilla y Córdoba.

Quedaba ya claro desde entonces el peso y el valor estratégico de este cabo (como lo llamaba Bravo) de Matagorda, localizado frente al castillo de Puntales, en Cádiz, en el sitio donde la Bahía es más estrecha, una angostura que facilitaría la defensa del lugar pues encontrándose un castillo (Matagorda) frente a otro (Puntales), como sería el caso, cuando cruzasen sus fuegos llegarían a cubrir por entero esta zona marítima, paso obligado entre los sacos externo e interno de la Bahía. Pero la edificación propuesta por el comendador estaría lejos de este objetivo, y sería de reducido porte, debiendo tratarse más bien de una torre de aviso que de una construcción de mayor envergadura, o al menos eso es lo que parece desprenderse de los párrafos de su informe, que nos sirve de paso para cerciorarnos de la inexistencia de torres y atalayas en este pago, pese al mandato imperial emanado décadas atrás; además, se muestra el consentimiento del Cabildo portorrealeño ante la idea de hacer frente a la mitad de los costes de dichas obras, la del baluarte de La Matagorda y la de la fortificación de la iglesia Prioral: