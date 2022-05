Historia de Puerto Real: Breves pinceladas patrimoniales (I)

Aunque no se trata de un monumento arquitectónico hemos de traer a colación en primer lugar al yacimiento de “El Retamar”, ya que se trata del primer y más antiguo asentamiento humano estudiado de nuestro territorio (con permiso de otros). Este sitio arqueológico ha sido excavado y estudiado por investigadores y especialistas de la Universidad de Cádiz. En “El Retamar” encontramos los primeros vestigios de la economía de producción en lo que hoy es nuestra localidad, pues se trata de un yacimiento Neolítico cuyos ocupantes no sólo tendrían en la caza y la recolección unas de sus actividades más importantes. De hecho, las evidencias materiales aportadas por el yacimiento (entre la que puede señalarse el utillaje lítico aparecido en el sitio) revela la magnitud del mismo, así como su relación con otros ambientes Prehistóricos del Sur peninsular.

Avanzamos que no buscamos en absoluto la exhaustividad en las líneas que siguen: no queremos retratar todos los monumentos, ni hablar de todos los yacimientos arqueológicos; tampoco es de interpretar que los hitos mencionados aquí participen de ninguna suerte ni especie de “jerarquía”; hemos tratado simplemente de referenciar, siquiera mínimamente, algunos de los jalones de nuestro Patrimonio Cultural (Monumental, Artístico, Histórico…), dejando para futuros textos las referidas pretensiones de exhaustividad (en volumen de información y en hitos considerados) que otros puedan achacarnos. Diremos, llanamente, que no están todos los que son, pero sí son todos los que están.

