Sin lugar a dudas, la memoria es una cualidad a todas luces excepcional. La memoria es una herramienta a la par que una característica fundamental (no diremos exclusiva) de nuestra condición humana. Memoria e identidad individual se hayan íntimamente ligadas, de manera que es difícil concebir (o construir) la una sin la otra, del mismo modo que resulta difícil desvincular la Historia de la capacidad (y los mecanismos necesarios) para recordar, ya que en la Historia se conserva la memoria de aquello que nos precedió en el tiempo.

Sin embargo no es menos cierto que tal como es imposible retener en nuestra memoria el detalle de todo cuanto nos ha sucedido es igualmente imposible que muchos acontecimientos, personas y sucesos no entren en la zona de sombra de la Historia, perdiéndose de los mismos el recuerdo al cabo de muy poco tiempo. Hechos y personas que ocuparon un espacio propio en el devenir de su momento quedan sumidos en el olvido al cabo de unos años, de unas décadas, de demasiado poco tiempo en la mayoría de los casos.

En estos párrafos queremos traer a colación uno de estos perfiles erosionados por el paso del tiempo, el del académico de la Historia Juan Moreno de Guerra y Alonso, hijo de Puerto Real e historiador muy activo en las primeras décadas del pasado siglo XX (hace ahora un siglo) cuya obra, injustamente, no ha pasado como merece a la memoria colectiva de los portorrealeños, siguiendo un sesgo paralelo al de su también injustamente sesgada vida.

Juan Moreno de Guerra y Alonso Cróquer (Puerto Real, 1878 – Paracuellos del Jarama, 1936 -donde fuera asesinado, víctima de las matanzas llevadas a cabo en dicho lugar durante la Guerra Civil), es el autor de los que pueden considerarse como los primeros estudios históricos modernos sobre Puerto Real, y entre ellos de un trabajo no por breve menos interesante por los datos que proporciona y que serviría como referente para los investigadores que vendrían luego en el tiempo, como el profesor Antonio Muro (el más destacado de los historiadores de Puerto Real, quien seguiría fielmente los planteamientos de Moreno de Guerra); este estudio aparecería en una “Guía de Puerto Real” allá por 1913 y llevaría por título el de “Apuntes Históricos…”, tratándose de un texto que es, sin lugar a dudas, el que más éxito ha tenido (de entre los producidos por este autor) en el marco general de la Historiografía local [Juan Moreno de Guerra, “Apuntes Históricos”, en Rafael de Cózar y Vargas Zúñiga (ed.), Guía de Puerto Real para 1913. Puerto Real, 1913], al tiempo que constituye un referente claro en la Historiografía portorrealeña.

Así, cabe señalar que estos “Apuntes” vienen a constituir el primer texto generalista de naturaleza histórica del que tenemos constancia que se escribiera (y se publicase) en Puerto Real, y no creemos exagerar al sostener que dicho texto (aún hoy, más de cien años después de su redacción y su aparición) marca un antes y un después en nuestra Historiografía, ya que no se trata de que un autor (foráneo o no) recoja unas notas, unas indicaciones, sobre la realidad del Puerto Real que llega a conocer (legándonos una crónica documental, más que un texto de Historia propiamente dicho), ni de que un historiador o geógrafo, o uno u otro tratadista (caso de Pascual Madoz o Adolfo de Castro, por citar dos ejemplos destacados en la Historiografía de la provincia de Cádiz) redacten unos párrafos sobre nuestro pasado, insertos en un discurso general no directamente relacionado con la Villa: con Moreno de Guerra, a todas luces, asistimos, puede que por primera vez, al caso de un texto histórico con voluntad global sobre Puerto Real, concebido como tal y publicado como tal a principios del pasado siglo XX, en 1913.

Junto a la referencia a este texto de Moreno de Guerra y Alonso aparecido en 1913, otro estudio publicado por el mismo autor (y en el mismo año), de carácter más específico, sería su trabajo de título “Carta Puebla de la villa de Puerto Real (Cádiz)”, que fuera editado igualmente por el antedicho Rafael de Cózar y Vargas-Zúñiga (Puerto Real, 1913), un estudio sobre la Carta Puebla Fundacional de Puerto Real lamentablemente desaparecida del Archivo Histórico Municipal de Puerto Real hace años.

Además de estos dos trabajos, un artículo suyo de obligada referencia en lo relativo a la Constitución de 1812 sería el que Juan Moreno de Guerra publicó con motivo del Primer Centenario de la Guerra de la Independencia en Puerto Real, un artículo titulado “Cosas de hace un siglo. Puerto-Real en la invasión francesa”, y que fuera publicado en el Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Cádiz (boletín que dirigía el renombrado arqueólogo e historiador Pelayo Quintero Atauri, uno de los pioneros de la Arqueología española y marroquí de quien en este preciso año de 2017 se cumple el 150 aniversario de su nacimiento, en la conquense villa de Uclés, allá por junio de 1867), en 1910, y en el que este investigador portorrealeño aborda las consecuencias de la ocupación francesa en el Puerto Real de principios del siglo XX. Este trabajo de Moreno de Guerra constituye además el único ejemplo de trabajo histórico sobre Puerto Real y el Centenario de la Guerra de la Independencia publicado en el Puerto Real de principios del siglo XIX, lo que debería constituir un mérito más que suficiente para que este historiador encontrase un espacio propio en el contexto de nuestra Historiografía local.

Merece sin lugar a dudas que en un futuro pueda ser considerada más por extenso la figura de Juan Moreno de Guerra y Alonso, sus perfiles personales y académicos, su labor como investigador en Historia y Genealogía, sus publicaciones y su contexto familiar; en este último sentido es de mencionar que su hermano José, oficial de infantería (como el mismo Juan), falleció en acción de guerra en Marruecos, en la batalla del Barranco del Lobo en 1909, en las proximidades de Melilla, y cuenta con una lápida conmemorativa en Puerto Real en la que fuera su casa en la calle Vaqueros (entre las calles San José y Teresa de Calcuta).

Como vemos, Juan Moreno de Guerra (Puerto Real 1878-Paracuellos del Jarama, 1936), fue un historiador, académico, militar, genealogista e incansable investigador que es autor de algunos de los primeros trabajos históricos contemporáneos sobre Puerto Real, unos trabajos (como el que redactaría sobre la ocupación francesa de la Villa durante la Guerra de la Independencia) que constituyen una destacada parte de la raíz del cuerpo historiográfico local.

Moreno de Guerra, de familia fuertemente vinculada al oficio militar (el parque Moreno de Guerra de la vecina localidad de San Fernando lleva ese nombre en relación con su familia) y persona de filiación monárquica (fue nombrado Gentilhombre de Cámara por el rey Alfonso XIII), recibiendo tal distinción en los años 20 del siglo pasado, cursó el oficio de las armas retirándose (tras diversos destinos y distinciones) en 1931 (más que probablemente por motivos ideológicos), con la llegada de la II República, concentrando desde entonces sus esfuerzos en el oficio de historiar.

Su afán por el estudio de la Historia (dentro y fuera de Puerto Real) le llevaría a desarrollar estudios relacionados con los lugares que conforman sus destinos militares, como sucedería con Málaga, por citar un ejemplo. La heráldica y la genealogía constituirían otros de los objetos de su interés. En este sentido es posible destacar cómo Moreno de Guerra y Alonso es autor de una “Guía de la Grandeza” (1917), siendo asimismo fundador de la “Revista de Historia y Genealogía Española” (1912).

No son éstas las únicas publicaciones y estudios de Juan Moreno de Guerra, que dedicó igualmente su atención a temas como los “Corregidores de Málaga”, o diversas reseñas genealógicas, como la que realizó sobre el apellido Auñón, sin pasar por alto otros estudios sobre la nobleza española por él acometidos, o su trabajo sobre los cadetes de las compañías de guardiamarinas, sin olvidar sus trabajos sobre Jerez de la Frontera, Puerto Real, el Puente de Suazo, Arcos de la Frontera, las relaciones de Castilla con el Norte de África en la Edad Media, las fuentes históricas medievales sobre el sur del reino de Sevilla (la actual provincia de Cádiz), temas todos que (entre otros) fueron objeto de la atención de este académico correspondiente de la Real de la Historia.

La reseña biográfica más completa realizada hasta el momento sobre este historiador portorrealeño de principios del siglo XX la debemos al jerezano Tomás García Figueras, personaje en sí mismo difícil de abarcar, de amplios perfiles, merecedor un estudio biográfico igualmente, y que desempeñó un papel de enorme peso en la administración del Protectorado sobre el Norte de Marruecos entre 1939 y 1956 (lo cual es decir verdaderamente muy poco sobre el perfil de Tomás García Figueras).

García Figueras publica en el periódico ABC (edición de Sevilla) un artículo titulado “Don Juan Moreno de Guerra y Alonso” (ABC de Sevilla, 24 de abril de 1971), un extenso texto de varias páginas que recoge un sentido homenaje de este estudioso jerezano bajo la forma de crónica biográfica, en la que se recogen las líneas maestras de los estudios (y los trabajos principales) llevados a cabo por este historiador portorrealeño.

Juan Moreno de Guerra y Alonso fue un hombre de su tiempo, un historiador con unas marcadas líneas de investigación (que no se reducían a la heráldica, la nobleza y la genealogía, como alguna vez se ha querido insinuar), que debía integrarse con relativa facilidad en el entorno en que vivía, lo que se reflejaba en la evolución de sus estudios locales, y que dedicó algunas de sus páginas (en buena medida de la mano de su amigo Rafael de Cózar y Vargas-Zúñiga, editor de los “Anuarios de Puerto Real” de principios del siglo XX, unos anuarios que continuaban la estela de las decimonónicas “Guías Rossetty”) a la Historia de Puerto Real, a su pasado como conjunto y a la Carta Puebla local (desaparecida lamentabilísimamente hace unas décadas), encontrando la muerte en circunstancias trágicas en el contexto de la guerra civil española, de la que fue -hasta donde sabemos- una víctima inocente, siendo asesinado por su ideología en Madrid (en Paracuellos del Jarama) a finales del año 1936.

Queremos dejar constancia aquí de nuestra consideración y respeto a quienes han dedicado su esfuerzo al mejor conocimiento de la Historia, en general, y de nuestra Historia local, en particular. Y muy especialmente a Juan Moreno de Guerra y Alonso, que puede ser considerado (con permiso de Antonio Muro Orejón, el más significativo y auténtico “padre” de nuestra historiografía local) como el primer historiador de Puerto Real, siquiera sea (que no es sólo por ello) por la fecha de redacción de sus trabajos.

Referencias Bibliográficas

Juan Moreno de Guerra (obra propia)

“Cosas de hace un siglo. Puerto-Real en la invasión francesa”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Cádiz (dir., P. Quintero Atauri). Año III, número 12, enero de 1910. Cádiz, pp. 23-29.

“Apuntes Históricos”, en Rafael de Cózar y Vargas Zúñiga (ed.), Guía de Puerto Real para 1913. Puerto Real, 1913.

“Carta Puebla de la villa de Puerto Real (Cádiz)” (ed. por Rafael de Cózar y Vargas-Zúñiga). Puerto Real, 1913.

Tomás García Figueras

“Don Juan Moreno de Guerra y Alonso”, en ABC (edición de Sevilla), 24 de abril de 1971, pp. 25, 27 y 28.

Web

http://malagapersonajes.blogspot.com.es/2009/01/juan-moreno-de-guerra.html

Sucinta Bibliografía del autor sobre Juan Moreno de Guerra y Alonso

Manuel J. Parodi Álvarez

Puerto Real en la Historia. Ensayo de Bibliografía Histórica Portorrealeña. Sevilla, 2002.

Puerto Real en la Historia (II). Nuevo Ensayo de Bibliografía Histórica Portorrealeña. Puerto Real, 2006.

Historia de Bolsillo (I). 10 Sueltos sobre Puerto Real. San José, Puerto Real, 2006.

Historia de Bolsillo (II). 50 Textos Breves sobre Puerto Real. Puerto Real, 2007.

Puerto Real. Retazos de su Historia. Puerto Real, 2009.

“Juan Moreno de Guerra, historiador de Puerto Real (1011 pp.), en Puerto Real Web, 05.V.2012.

“Juan Moreno de Guerra, historiador de Puerto Real (II)) (808 pp.), en Puerto Real Web, 12.V.2012.

