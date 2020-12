Como decíamos la pasada semana en relación con los “Tesoros Olvidados”, no sabría si puede hablarse de objetivo cumplido o no, pero estamos convencidos de que queda el reflejo material (las hemerotecas están para algo) del esfuerzo y la ilusión de los autores, ya que quedan los trabajos que vieron en su día la luz, llegando al público destinatario de los mismos, básicamente los lectores interesados y en especial los lectores portorrealeños.

Si con los “Tesoros Olvidados” la intención de los autores era presentar al gran público de la ciudad (recordemos que el perfil y por ende la distribución del quincenal “Puerto Real Información” era solamente local) aspectos en principio no muy conocidos ni acaso tampoco muy difundidos de la Historia y el Patrimonio portorrealeño con vistas a contribuir a la socialización del conocimiento y la sensibilización del cuerpo social local, con esta serie de las “Notas de Historia” los objetivos serían los mismos, en esencia, (por ejemplo la puesta en valor de diferentes elementos de nuestro Patrimonio Histórico y Monumental), si bien la dimensión y el “target” habrían de ser de mayor radio, ya que el periódico que sustentaba la serie era (y es) de carácter provincial y los artículos de Historia de Puerto Real se insertaban, cuando menos, en las ediciones de dicha cabecera destinadas al ámbito comarcal de la Bahía de Cádiz, con lo cual se esperaba conseguir un impacto si no mayor al menos de mayor radio de distribución e influencia respecto a publicaciones de carácter solamente local. Si con los “Tesoros Olvidados”, cabe decirlo así, nos lanzamos a la divulgación histórica local con continuidad, con las “Notas de Historia” nos lanzaríamos por vez primera a un mayor ámbito de difusión de nuestra actividad en la divulgación histórica, algo que ya no hemos abandonado.

Previous El Consistorio avanza en su Plan Municipal contra el Cambio Climático