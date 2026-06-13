J Kbello vuelve a conquistar ‘Tu cara me suena’ y dona su premio a una asociación vinculada a Las Canteras de Puerto Real

Puerto Real volvió a sonar en horario de máxima audiencia gracias a J Kbello. El artista gaditano, uno de los concursantes más destacados de la actual edición de Tu cara me suena, se proclamó vencedor de la novena gala del programa tras una espectacular interpretación de Elvis Presley que volvió a poner en pie tanto al jurado como al público.

Sin embargo, más allá de la actuación que le valió la máxima puntuación de la noche, el momento más especial para los puertorrealeños llegó después, cuando el cantante decidió dedicar su premio económico a una causa estrechamente vinculada con uno de los espacios naturales más queridos de la Villa: Las Canteras.

Un homenaje a uno de los rincones más emblemáticos de Puerto Real

Tras recibir los 3.000 euros correspondientes a su victoria en la gala, J Kbello sorprendió al explicar públicamente el destino de la donación.

El cantante recordó los años que vivió en Puerto Real y los momentos compartidos junto a su hijo en Las Canteras, uno de los principales pulmones verdes del municipio y lugar habitual de paseo, deporte y convivencia para generaciones de vecinos.

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«Yo vivía en Puerto Real y me gustaba llevar a mi hijo a Las Canteras, que es un sitio maravilloso con muchos árboles», explicó durante el programa.

A continuación, rememoró el devastador incendio que afectó a este enclave natural y que marcó un antes y un después para muchos vecinos que disfrutaban de este espacio.

El Pulmón de la Bahía, protagonista en toda España

Por este motivo, el artista anunció que destinaría íntegramente los 3.000 euros del premio a la asociación El Pulmón de la Bahía, colectivo ciudadano que desde hace años trabaja para recuperar la flora y la fauna afectadas por los incendios sufridos en Las Canteras.

La mención realizada en un programa con millones de espectadores supone además un importante escaparate para la labor que desarrolla esta asociación puertorrealeña, que ha impulsado numerosas jornadas de reforestación y concienciación ambiental en colaboración con vecinos y voluntarios.

«Como fue importante para la infancia de mi hijo y no podemos volver, pues este dinero va para ellos», afirmó emocionado.

Puerto Real, presente en una de las grandes audiencias de la televisión española

La referencia a Puerto Real y a Las Canteras no pasó desapercibida para muchos vecinos que siguieron la gala. No es habitual que uno de los principales programas de entretenimiento de la televisión nacional ponga el foco en un espacio tan representativo del municipio, ni que se destaque públicamente el trabajo de una asociación local.

Mientras J Kbello continúa consolidándose como uno de los grandes favoritos para ganar esta edición de Tu cara me suena, Puerto Real también ha tenido su momento de protagonismo gracias a un gesto que combina éxito profesional, memoria personal y compromiso con el patrimonio natural de la localidad.

Las Canteras, un símbolo para varias generaciones de puertorrealeños

Las Canteras constituye uno de los espacios más emblemáticos de Puerto Real. Durante décadas ha sido punto de encuentro para familias, senderistas, deportistas y amantes de la naturaleza. Los incendios sufridos en los últimos años dejaron una profunda huella en este entorno, provocando una importante movilización ciudadana para impulsar su recuperación.

Precisamente ese vínculo emocional que muchos vecinos mantienen con este paraje es el que quiso reflejar J Kbello en una intervención que llevó el nombre de Puerto Real a millones de hogares y que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de la noche.