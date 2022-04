Burguesía y nobleza ilustrada en la Bahía gaditana del Setecientos. Los de la Rosa portorrealeños (I)

La línea 12 presenta la habitual sentencia cristiana que ruega por el descanso eterno de los fallecidos: “requiescant in pace” (“descansen en paz”), muchas veces abreviado (no en este caso) en “R.I.P.”

Las líneas 10-11 presentan una dificultad añadida, puesto que por el estilo de letra utilizado, por el tamaño de las letras y por presentar una fecha distinta a la anterior (10-OC-1772 frente a (?)0 de febrero de 17(?)1) queda claro que no se refieren a Dª. Manuela Arnaud. Dado que no aparecen acompañadas por ningún nombre, y visto que D. Francisco De la Rosa y Levazor aparece en la “Unica Contribución” de 1771, pero no en los documentos del A.M.P.R. posteriores a dicha fecha, cabe sostener (como adelantábamos supra) que esta última parte de la inscripción hace referencia al propio conde de Vega Florida, D. Fran(cisco) De la Rosa, quien se la lega “a sus her(ederos)”. Así, el año de su óbito sería 1772.

[18] Conociendo la existencia de una lápida sepulcral en la cripta de la Capilla del Sagrario de la Iglesia Mayor Prioral de San Sebastián, solicitamos permiso al Sr. párroco, D. Fructuoso Antolín Camacho, para poder estudiarla y llevar a cabo su lectura y transcripción completa. Visitada la cripta y comprobada la dificultad de la labor por la suciedad que cubría la lápida, por la cantidad de materiales de todo tipo acumulados en torno a ésta (debido a que dicha cripta venía siendo utilizada como trastero, pese a encontrarse justo bajo el Sagrario del templo), y por el desgaste del texto (desgaste que se apreciaba a simple vista), comprendimos que sería necesaria una limpieza previa del mármol. Las medidas de la lápida son: 1’55 m. x 66 cm de superficie y 9 cm. de grosor. El trabajo se realizó en los meses de noviembre-diciembre de 1996. Se procedió en primer lugar a la limpieza de la superficie del mármol de la losa, con el resultado de la identificación inicial de algunas letras sueltas y sin aparente relación entre sí: la fecha de “1772”, y el nombre “MANUELA”, reconocible sin lugar a dudas. Ello nos llevó a considerar que la identificación tradicional de la lápida fuera incorrecta, ya que ésta era atribuida al sepulcro del regidor D. Gutierre de Cetina (S. XVII) por la bibliografía local consultada (especialmente Moreno de Guerra –op. cit., pg. 12- y Muro Orejón –op. cit., pp. 17 y 36) que trataba de enterramientos en la Prioral y del personaje (y la familia) de Cetina. En un segundo paso, se continuó con la limpieza de la lápida, apareciendo más letras del epígrafe, mas por la suciedad del mármol y la cantidad de letras incompletas no se podía eventualmente arriesgar una primera e hipotética lectura del texto que iba apareciendo de forma paulatina y disconexa. Una vez limpia la totalidad de la superficie (limpieza ésta que se realizó con medios no agresivos -agua sin elementos químicos, básicamente), procedimos a leer las palabras visibles con claridad, siendo identificada una “Dª. MANUELA (….)” y un “D. FRAN. DE LA ROSA Y (…)”, además de aparecer con toda claridad el título de “CONDE DE VEGA FLORIDA” y la fecha de 1772 (visible desde un principio). Todo ello nos llevó a rechazar definitivamente la hipótesis tradicional, que relacionaba la aparente sepultura con un notable personaje local del siglo XVII. Siguió a lo ya dicho el estudio del epígrafe, complementado por la investigación llevada a cabo en el Archivo Municipal (A.M.P.R.); fruto de esta investigación fue posible identificar a D. Francisco de la Rosa y Levazor, conde de Vega Florida, y a su esposa, Dª. Manuela Arnaud, quienes resultaron ser los personajes mencionados en la inscripción. Fue igualmente posible identificar a los hijos del matrimonio y otros miembros de la familia. Tras la labor de investigación bibliográfica y de archivo, se completó la lectura del texto de la lápida, que reza como sigue:

