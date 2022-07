Historia de Puerto Real: Notas sobre la Prioral de San Sebastián (VII)

El resto de capillas del templo, como podremos ver, no contarían con este carácter de sepulcro familiar, pues su espacio sería compartido entre diferentes personas, que aparentemente no presentaban ningún lazo de consanguinidad entre ellas, si bien también es cierto que ciertas tumbas de estas capillas se transmitirían por vía de herencia dentro de la misma familia. Quizá el nexo de unión entre ellas, entre dichas personas, pudiera ser el pertenecer a alguna cofradía, concretamente a la que se ubicaba en la capilla donde tales individuos recibirían sepultura; de esta forma estos espacios funerarios serían propiedad -o al menos, de uso exclusivo- de los cofrades de la hermandad en cuestión, ya que cada una de las capillas que hemos constatado en la Mayor Prioral cuenta con su cofradía homónima; de este modo, contamos con la cofradía de Nuestra Señora de los Remedios, la de Nuestra Señora del Rosario, o la de los Dolores o la de las Ánimas del Purgatorio [6] .

