Burguesía y nobleza ilustrada en la Bahía gaditana del Setecientos. Los de la Rosa portorrealeños (II)

A una escala mucho más modesta pero igualmente representativa de las intenciones del “nuevo Estado” encontramos a los condes de Vega Florida, ennoblecidos por su lealtad a Felipe V en el marco de la Guerra de Sucesión Española (1700-1714) [6] . D. Francisco De la Rosa y Arnaud, conde de Vega florida y Caballero del Hábito de Santiago (quien contaba 57 años en 1798 y se encontraba soltero, teniendo su residencia en dichas fechas en la entonces calle de la Torre, número 72) cobraría cierto protagonismo político tras la Guerra de Independencia. En 1814, con motivo del restablecimiento en el Trono del “deseado” Fernando VII, se formaría en Puerto Real un nuevo Ayuntamiento, del cual formaba parte como Síndico personero el conde de Vega Florida, a quien los documentos de la época retratan como “capitán de fragata de edad avanzada, enfermo” (contaría con 73 años, en efecto). Este caballero había residido en Cádiz durante la invasión francesa, habiendo vuelto a la Villa con la retirada del invasor. Igualmente aparece el conde de Vega Florida en la Jura de la Constitución de 1820, en un claro ejemplo de “oportunismo político”. Si se trataba de D. Francisco De la Rosa y Arnaud, debió ser éste uno de sus últimos actos públicos, puesto que habría contado ya con 79 años. Tras esta ceremonia perdemos la pista del conde de Vega Florida, por lo que dada su avanzada edad nos atrevemos a suponer que su fallecimiento habría de suceder poco después. Sobre su sepultura poco es lo que puede decirse: sabemos que el sepulcro de sus padres pertenecía a sus herederos según su lápida funeraria, pero dado que el emplazamiento de dicha lápida en la cripta de San Sebastián no parece ser el original no podemos aventurar hipótesis [7] .

