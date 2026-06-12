Adelante Andalucía señala que impulsará «un Puerto Real más verde, justo y con mejores servicios gracias a los Presupuestos Municipales»

Tras la aprobación de los Presupuestos Municipales para 2026, el portavoz local de Adelante Andalucía y concejal del Ayuntamiento de Puerto Real, Antonio Gil, celebra que «a partir de ahora contemos con una herramienta más para consolidar avances y poner en marcha nuevas actuaciones muy demandadas por la ciudadanía» en materia de servicios públicos, infraestructuras, memoria democrática, sostenibilidad y mantenimiento urbano.

Entre las principales actuaciones impulsadas desde las áreas gestionadas por Adelante Andalucía destaca la apuesta por la sostenibilidad, la infraestructura verde y la adaptación al cambio climático. El portavoz recuerda que «gracias al Encargo de Infraestructura Verde ya se ha generado empleo, se ha favorecido la contratación de personas con discapacidad y se ha reforzado el mantenimiento forestal de los pinares del municipio». En esta línea, los presupuestos contemplan nuevas inversiones para incrementar las plantaciones de arbolado, mejorar las zonas verdes y desarrollar actividades de educación medioambiental. Asimismo, se destinarán 20.000 euros a la reforestación de Las Canteras, uno de los espacios más emblemáticos e identitarios de Puerto Real.

Las cuentas de 2026 también refuerzan de manera importante el área de Infraestructuras. El capítulo destinado a contratos de mantenimiento aumenta en torno a un 50%, permitiendo la puesta en marcha de nuevos servicios para la conservación de asfaltos, acerados y viales, con una clara prioridad por la accesibilidad y la mejora de los espacios públicos. Además, se contemplan inversiones para el mantenimiento de parques infantiles y una partida de 500.000 euros destinada a la conservación y mejora de los centros educativos públicos, una de las principales demandas de la comunidad educativa del municipio.

En materia cultural y patrimonial, el Archivo Municipal dispondrá de una inversión de 72.000 euros para la rehabilitación de sus instalaciones, el impulso del archivo electrónico y la digitalización de documentos históricos, mejorando así tanto la conservación del patrimonio documental como la atención a la ciudadanía.

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Otro de los avances más destacados será la puesta en marcha, por primera vez en la historia del Ayuntamiento, de una política presupuestaria específica en materia de Memoria Democrática. Las nuevas cuentas incorporan recursos destinados a la reparación de las víctimas, la divulgación histórica, la realización de pruebas de ADN y el fortalecimiento de la participación de los colectivos memorialistas. Gil destaca que «hasta ahora, y sin disponer de presupuesto específico, ya hemos conseguido dar visibilidad a la causa de la Memoria Democrática en Puerto Real. Ahora contamos con herramientas para avanzar mucho más en la reparación, la verdad y la dignidad de quienes sufrieron la represión».

De cara al futuro, Adelante Andalucía también ampliará los recursos para mejorar equipamientos y servicios de las playas puertorrealeñas, y además responderá a nuevas demandas ciudadanas como la posible creación de una playa canina en Puerto Real, para la que ya se estudian alternativas viables. «Puerto Real necesitaba recuperar la capacidad de planificar y construir futuro. Estos presupuestos son una herramienta para seguir transformando nuestra ciudad, mejorar los servicios que recibe la ciudadanía y avanzar hacia un municipio más verde, más accesible y más justo», ha concluido Antonio Gil.

FUENTE: Adelante Andalucía Puerto Real