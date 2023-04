Historia de Puerto Real: Las defensas de Puerto Real a fines del siglo XVI (II)

Los sistemas defensivos existentes en el territorio portorrealeño en el contexto de la primera mitad del siglo XVI no están aún del todo bien estudiados (y por ende definidos) hoy por hoy [4] . Las fuentes históricas nos hablan de la existencia de una primitiva torre, la torre de Gonzalo Díaz, ya en el siglo XIV, como posible antecedente de dichos sistemas de defensa en el contexto de lo que habría de ser andando el tiempo el núcleo urbano portorrealeño, o del baluarte que Carlos I en 1534 ordenó construir a la ciudad de Jerez de la Frontera como contribución a la defensa de la Bahía, en el pago de La Matagorda, una torre inicialmente proyectada como circular, para ofrecer menos resistencia al oleaje (y a la artillería de la época) que las edificaciones con ángulos, ello por no hablar (ya en un contexto de interior, no en el ámbito del litoral portorrealeño) de la Torre del Berroquejo (torre medieval adscrita al sistema de control, vigilancia y defensa de la campiña y del limes –sic– de los reinos de Sevilla y Granada en tiempos medievales), hoy en término municipal de Jerez, en la campiña interior de nuestra Villa, una estructura a la que podemos considerar (tal y como señalamos) como parte integrante de los sistemas defensivos localizados en tierras hoy portorrealeñas en época medieval.

Previous Adjudicadas por 94,6 millones de euros las obras de remodelación del enlace de Tres Caminos