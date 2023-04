Historia de Puerto Real: Las defensas de Puerto Real a fines del siglo XVI (I)

Ante este permanente peligro de ataques enemigos, se haría palpable la necesidad, ya desde el siglo XVI, de dotar a los núcleos costeros (y al ámbito litoral en general) de las oportunas y adecuadas medidas defensivas, pues las hasta ese entonces existentes se revelaban como insuficientes y poco adecuadas (con castillos ruinosos, una reducida artillería, escasas y no bien preparadas tropas, además de existir muchas poblaciones abiertas, desprovistas de murallas (como en el caso de la Villa realenga de Puerto Real), las cuales contaban como único y último punto de defensa con alguna torre o con una iglesia fuerte, un espacio dotado de una dudosa o cuando menos sólo muy relativa capacidad de capacidad defensiva); algunas de las decisiones que entonces tuvieron que ver, además con de la fortificación de ciertas ciudades, como en el caso de Cádiz, con la construcción de torres defensivas a lo largo del litoral gaditano (y no solamente del gaditano), unos torreones que sirvieran para alertar a las poblaciones de su entorno, a través de señales de humo o con luminarias (o con otros mecanismos visuales, como espejos, fuego o incluso el agitar de paños de color), de la presencia de naves enemigas (todavía se conservan algunas de estas torres vigías en el paisaje litoral de nuestra provincia), así como con la formación de milicias en las poblaciones costeras, además de con el mantenimiento de la flota de galeras reales con base en la localidad de El Puerto de Santa María (también se localizaron naves de guerra en el entorno de los pagos portorrealeños de El Trocadero y La Cabezuela, en el saco interior de la Bahía de Cádiz), unas embarcaciones que de manera habitual custodiaban la ribera y podían cumplir misiones tanto defensivas como ofensivas, llegado el caso.

Los mismos gaditanos que con sus embarcaciones se dedicaban al comercio con los puertos del septentrión magrebí, se especializaron también en el asalto y saqueo de barcos musulmanes, incluso, en no raras ocasiones, de navíos cristianos. De estos asaltos y abordajes obtenían mercancías y esclavos que vendían en su ciudad, la isla gaditana. El contexto del Estrecho de Gibraltar era un lugar idóneo para este tipo de actividades que entran en el ámbito de la economía predatoria, siendo los [llamémosles] corsarios gaditanos (con dicha denominación no nos referimos a nativos gaditanos, sino a empresarios del mar establecidos en Cádiz, fuera cual fuera su origen y procedencia inicial) ejecutaban sus acciones predatorias esencialmente en el paisaje marítimo comprendido entre las ciudades de Orán, al Este (en tierras de Argel, una geografía siempre bajo la mirada la atención de los soberanos españoles desde el siglo XVI, como bien se haría palpable con la expedición encabezada por el César Carlos V) y Cádiz, al Oeste (sin exclusión, empero, de las incursiones realizadas por estos mismos navegantes gaditanos -y no sólo gaditanos- al contexto del Atlántico marroquí).

Una vez concluida la conquista cristiana de los antiguos territorios ibéricos musulmanes, la frontera terrestre entre ambas culturas desapareció, pero no así la marítima, que continuaría siendo un espacio de frontera no sólo entre los mundos cristiano e islámico, sino también (como se ha señalado) entre los propios reinos cristianos peninsulares, especialmente entre los reinos de Castilla (con su espacio meridional, el reino de Sevilla) y de Portugal: estabilizada la frontera en tierras meridionales entre Castilla y Portugal en la línea del Guadiana tras la conquista de las taifas de Ilipula y Sharis (Niebla y Jerez) por Alfonso X de Castilla en segunda mitad del siglo XIII, a los lusos les quedarían los caminos del mar como única vía de aproximación (y de penetración) en el Norte de África y en el ámbito del Estrecho de Gibraltar. La costa mediterránea peninsular, al igual que la atlántica gaditana, seguiría estando amenazada por su cercanía a las tierras musulmanas norteafricanas (de la misma manera que las poblaciones islámicas del Norte de África -y sus navíos- sufrirían ataques procedentes de los reinos sudibéricos, Castilla y Portugal, sin exclusión de la presencia de otras potencias cristianas en dicho entorno en época bajomedieval, caso de la Corona de Aragón o de la Serenísima República de Génova, por ejemplo).

La costa gaditana se convirtió de este modo en un lugar de ataque y defensa, un paisaje, por así decirlo, de marinos, guerreros, piratas y de torres vigías, un espacio de frontera como bien atestiguan los nombres de no pocas de sus poblaciones cristianas medievales (y no sólo en lo que respecta a las localidades costeras, si bien es de recordar que Jerez contó con una franja litoral en la Bahía de Cádiz hasta la emancipación respecto a su jurisdicción de Puerto Real en 1483) tales como Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera, o Vejer de la Frontera, con la presencia tan significativa como esclarecedora del complemento “de la Frontera”, que ayuda a comprender mejor la situación general del entorno, si bien este “de la Frontera” hace referencia específica al limes (esto es, a la línea fronteriza, laxa y permeable, pero dura y sostenida) existente entre los reinos de Sevilla, cristiano, y de Granada, musulmán, desde mediados del siglo XIII y hasta la conclusión de la guerra de Granada, ya a finales del siglo XV [1] .

Previous Repartidos 350.000€ por un vendedor de la ONCE en su primera semana en Puerto Real