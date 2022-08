Historia de Puerto Real: Notas sobre la Prioral de San Sebastián (XI)

Abreviaturas de los tipos documentales que forman las cartas de última voluntad: testamento (T), testamento en virtud de poder (TVP), poder para testar (PT), poder para testar recíproco (PTR) y codicilo (C); igualmente en la referencia documental aparece el número de legajo de los protocolos notariales (L) y el folio dentro de dicho legajo de comienzo del documento (f); caso de no estar foliado el legajo, se expresará con s/f.

En cualquier caso, queda de manifiesto la función sepulcral de este templo a lo largo de los siglos de la Modernidad, quedando repartidas las sepulturas del mismo por todo el espacio de la Prioral: capillas, nave central, bóvedas y criptas inferiores, entrada del edificio, junto al púlpito, entorno del coro y de la pila bautismal, e incluso a ras del suelo en aquellos lugares que no disponían de una bóveda subterránea. La Prioral fue un espacio funerario capital en la Historia de Puerto Real, y la Arqueología terminará, un día no muy lejano, por ponerlo de manifiesto de una forma aún más clara. Estamos convencidos de ello.

