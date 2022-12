Retazos de Historia local: notas sobre el Puerto Real anterior a la Fundación por los Reyes Católicos (II)

Es mucho lo que queda por hacer, pero con estos párrafos queremos siquiera presentar un avance en la línea de nuestras anteriores investigaciones, esto es, acercándonos a unos momentos en los que indudablemente la Real Villa como tal entidad aún no existía, pero en los que en nuestras tierras sí está atestiguado el poblamiento humano. Lo que en el fondo queremos señalar es que deben ir disociados los conceptos de “Fundación” y “poblamiento”, esto es, debemos considerar por separado y como entidades y realidades distintas e independientes y sólo coincidentes en el tiempo y el espacio desde 1483 en adelante los conceptos de “Puerto Real” (como hecho administrativo, legal y humano, y por ello histórico) y de “poblamiento humano” (como hecho igualmente humano e histórico, aunque no “administrativo”, pero no por ello inexistente o “secundario”) en lo que hoy es el término municipal de Puerto Real, siendo éste último una consecuencia directa del repartimiento y la Fundación llevada a cabo por el estado castellano en los momentos finales del Cuatrocientos, como sobradamente es sabido.

En estas breves líneas queremos, sin embargo, profundizar en este sentido, y si ya es conocida la transferencia de poder de Gades a Asido en la Baja romanidad de nuestra Bahía (título casi exacto de un artículo de Padilla Monge), no deja de ser interesante la posibilidad de la existencia de un portus dependiente de Asido en el espejo interior de la Bahía, con su correspondiente poblamiento -de la categoría y naturaleza que pudiera serlo. Asido, núcleo prerromano, habría conseguido alcanzar su acmé en época tardorromana, merced a las transformaciones (económicas, pero no sólo económicas) de la Bahía y a la gran dinámica económica del propio Imperio Romano, con unas producciones gaditanas en retroceso frente a la competencia de otros ámbitos geográficos de la Romanidad y con un paulatino ascenso del retroterra de la Bahía representado por la misma Asido frente a la orilla, Gades [4] .

A la hora de abordar la inteligencia de la dinámica interna de la Bahía de Gades en torno a los siglos I y II d.C. habremos de partir del conocimiento de elementos tales como las características de su medio físico, ligeramente distinto del actual, con una superficie de espejo acuático superior pero con una dinámica de caños, canales y esteros ya activa en la Antigüedad y retratada contemporáneamente (esto es, en época antigua), entre otros, por el amasiense Estrabón en su Geografía. No queremos detenernos en este particular, sino sólo hacer mención del mismo [1] ; igualmente habrá que hacer mención de la traída y llevada cuestión de la ubicación en el interior de la Bahía del “Portus Gaditanus” (y de las stationes ad pontem y ad portum), establecido “en la tierra firme frontera” a Gades por ese activísimo núcleo económico conformado por los Balbo gaditanos, según nos informa el mismo Estrabón (en el libro III de su Geografía) [2] .

