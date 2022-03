Historia de Puerto Real: Notas sobre las torres miradores de Puerto Real

Como hemos señalado, la función de estas torres no era únicamente la económica. La función defensiva, así como la de promoción y ostentación social no deben ser desdeñadas, ya que del mar procedían las mayores amenazas y las familias pudientes de la ciudad mostraban su poderío económico y su estatus social, también, merced a la elevación de estas estructuras.

El espacio habitable de las torres (las que de tal disponían, gracias a sus dimensiones) podía encontrar varios usos, siendo utilizado a modo de solarium, de sala de lecturas (merced a las muchas horas de luz natural de que estas estructuras disfrutan) o, incluso, como trastero o buhardilla. Se habría tratado a todas luces de usos “secundarios” de cara a la habitación y al empleo práctico de esos, en fin de cuentas, no desdeñables (si bien no excesivos) metros cuadrados de vivienda. Como venimos observando, su carácter y funcionalidad principal están más dirigidos hacia el exterior de la casa, como vigías, como balcones privilegiados desde los que contemplar las distancias que al interior del inmueble, como parte habitable y directamente habitada del mismo.

La función de estas torres no era única ni principalmente la económica, especialmente tratándose de edificios de naturaleza religiosa. La función defensiva no debe ser desdeñada (como hemos venido contemplando en otras ocasiones, y hemos incluso mencionado supra), ya que del mar procedían las mayores amenazas contra la comarca (como se demostraría históricamente en más de una ocasión), desde las posibles (y nada desdeñables) incursiones berberiscas lanzadas contra estas costas desde el Norte de África, con una ciudad de Tetuán (conectada con el Mediterráneo a través de un río, el Martín, o Martil hoy, navegable hasta el siglo XIX) cabecera de actividades económicas predatorias proyectadas hacia las aguas del Estrecho de Gibraltar y el litoral (fundamentalmente el litoral septentrional) de dicha amplia región histórica, o la actividad de los piratas ingleses (pero también holandeses, por ejemplo, enemigos tradicionales de la Monarquía Hispánica) o las incursiones extranjeras de mayor calado y envergadura, como la ya mencionada de los angloholandeses de principios del siglo XVIII.

