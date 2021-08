Historia de Puerto Real: “El casco histórico de Puerto Real. Un damero a la vez símbolo y metáfora (II)”

En el Puerto Real fundado por la Corona castellana en el siglo XV, en su casco urbano, encontramos reflejado una concepción de las cosas renacentista: es la plasmación material de la estética del Poder regio en tiempos de los Reyes Católicos; responde a la voluntad de la Monarquía Hispánica (magistralmente considerada y explicada ya por el profesor Juan Gil, académico de la Real de la Lengua Española, a cuyo trabajo sobre este particular -Gil 1985- nos remitimos: cfr. http://institucional.us.es/revistas/habis/16/13%20gil%20fernandez2.pdf ) de presentar y de poner de manifiesto una nueva forma (nueva por antigua, ya que hunde sus raíces en el Mundo Antiguo, en el Mundo Clásico grecorromano…) de ser y estar en el mundo, una nueva estética del Poder que alberga y en la que se condensa toda una declaración de intenciones de una Monarquía -la Hispánica, trascendiendo ya de los particularismos medievales- que se busca (y se encuentra) a sí misma en la raíz clásica, en el Mundo Antiguo, e incluso en una época anterior a la Roma imperial, en el mundo helenístico y en la Monarquía de Alejandro Magno, el primer Imperio Universal de raíz europea, Monarquía e Imperio de los que la Monarquía Hispánica (especialmente desde la voluntad del rey Fernando de Aragón, no en vano rey de Jerusalén…) se quiere, se entiende, se sabe y se considera heredera, lo que se manifestará en no pocos elementos estéticos de la propia Monarquía Hispánica, caso del lema de los Reyes Católicos (el “Tanto Monta”), como del escudo del Yugo y las Flechas, heredero del Nudo Gordiano cortado -y por ende, resuelto- precisamente por Alejandro Magno que con dicho corte daría simbólicamente fin a una época de (en todos los sentidos) fragmentación -la que le precedía- dando así comienzo a un Mundo Nuevo (desde unos posicionamientos globalistas), el Helenismo, heredero de la acción transformadora y conquistadora alejandrina.

La creación de un viario articulado en una trama de calles en ángulo recto entre sí (calles que dan forma a un entramado de vías perpendiculares y paralelas entre ellas) no surge a raíz de los trabajos de Hipodamo: se conocen ejemplos muy anteriores de dicho modelo, creados en escenarios culturales como el del Egipto faraónico por ejemplo; ello no obstante, corresponde a este arquitecto heleno el mérito de ser el primer teórico conocido que trata sobre este trazado en retícula y que trabaja, con nombre propio, sobre la planificación urbanística y la organización de las ciudades como espacios de y para el hábitat humano. De hecho, junto a su obra práctica plasmada en sus intervenciones en diferentes y relevantes núcleos urbanos del mundo griego de su época, Hipodamo destaca -y recibe la consideración de padre del planeamiento urbano por ello- por sus aportaciones teóricas al urbanismo y la planificación urbanística ( https://www.britannica.com/biography/Hippodamus-of-Miletus ).

Todo ello unido a otras cuestiones de vital relevancia en el ámbito geoestratégico de la época (Parodi Álvarez, 2017), caso de la política ultramarina de la Monarquía Hispánica y sus proyecciones exteriores (atlántica, americana, africana, mediterránea y asiática), se encuentra en la raíz y en el nodo de la creación por la Corona de Castilla de la Villa de Puerto Real, un nuevo núcleo poblacional creado con muchos elementos de conexión pero al mismo tiempo bajo unas premisas y con un espíritu diferente de los que guiaron la fundación de otras pueblas, villas y ciudades en la Castilla plenamente medieval (González Jiménez 1980). La nueva fundación portorrealeña no es, no sería, una villa medieval ni en fondos ni en formas, pues su creación, amén de las razones geoestratégicas y económicas que la impulsaron, vendría de la mano de un talante y un tono nuevos, de un espíritu ya renacentista.

