Puerto Real acoge el Campeonato Provincial de Vela Clase Optimist este fin de semana

Esta jornada de miércoles ha tenido lugar la presentación del Campeonato Provincial de Vela Clase Optimist, patrocinado por la Diputación de Cádiz, que se celebrará los próximos días 16 y 17 de mayo en aguas de Puerto Real.

El evento está organizado por el Club Náutico El Trocadero y reunirá a jóvenes regatistas en una de las citas más destacadas del calendario deportivo local. Se espera la participación de alrededor de 75 embarcaciones, lo que pone de manifiesto la relevancia y el atractivo de esta competición.

El presidente del club, Carlos Muñoz, ha destacado el carácter singular de este campeonato provincial, en el que participarán regatistas de Cádiz, Huelva y Sevilla, según ha determinado la Federación Andaluza de Vela. Esta decisión responde a que las provincias de Huelva y Sevilla no cuentan actualmente con suficientes regatistas para organizar un campeonato provincial propio.

La competición dará comienzo el sábado 16 de mayo a las 14:00 horas y se prolongará hasta el domingo 17 de mayo a las 18:30 horas, momento en el que está prevista la entrega de trofeos.

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La presentación oficial ha contado con la participación de la concejala de Deportes, Virginia Mena, quien ha subrayado el valor de este tipo de iniciativas para fomentar el deporte base y dinamizar la actividad en la Bahía. También ha intervenido el presidente del Club Náutico El Trocadero, Carlos Muñoz, que ha resaltado el esfuerzo organizativo y la importancia de esta prueba en el ámbito de la vela, además de agradecer el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz y el respaldo de la Federación Andaluza de Vela.

Asimismo, se ha destacado que se trata de un evento muy vistoso, que previsiblemente contará con buenas condiciones meteorológicas y que podrá seguirse desde el paseo marítimo, por lo que se invita a la ciudadanía a presenciarlo.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real