El PSOE Puerto Real denuncia el «colapso» del Hospital y el «abandono sanitario del gobierno de Moreno Bonilla»

El PSOE de Puerto Real ha denunciado la «grave situación que atraviesa el Hospital Universitario de Puerto Real, un centro sanitario cada día más saturado, deteriorado y ahogado por las políticas del Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía».

Los socialistas lamentan que, «mientras el PP intenta vender en plena campaña electoral una imagen triunfalista de la sanidad andaluza, la realidad que viven a diario los vecinos y vecinas de Puerto Real y del conjunto de la comarca dista muchísimo de esa propaganda. Listas de espera interminables, falta de personal, saturación en urgencias y el deterioro progresivo de las instalaciones forman parte del día a día de un hospital de referencia que lleva años sufriendo el abandono del Gobierno andaluz».

«Lo que está ocurriendo con el Hospital de Puerto Real es el mayor ejemplo de la política sanitaria del Partido Popular: mucha propaganda y muy pocas soluciones. Nuestros vecinos y vecinas están cansados de sufrir retrasos, colapsos y una atención cada vez más deteriorada mientras Moreno Bonilla sigue favoreciendo el negocio de la sanidad privada», ha señalado Carlos Salguero, secretario general del PSOE de Puerto Real.

Asimismo, desde el PSOE han criticado «el enorme retraso que acumulan las obras de la nueva UCI del Hospital de Puerto Real, una actuación que ya supera más de un año de demora y cuya situación achacan exclusivamente a la mala gestión del Gobierno andaluz».

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Los socialistas recuerdan además que este abandono «no solo afecta a la sanidad, sino también a otros ámbitos fundamentales para Puerto Real, como la educación pública, donde continúan paralizados proyectos esenciales como la segunda fase del colegio de Casines o las actuaciones pendientes en infraestructuras educativas del municipio. Puerto Real está siendo castigado por las políticas de recortes y abandono del PP», denuncian.

«Este 17 de mayo nos jugamos mucho más que unas elecciones autonómicas. Nos jugamos frenar el deterioro de los servicios públicos y defender una Andalucía donde la sanidad y la educación vuelvan a ser una prioridad real. Frente a quienes recortan y privatizan, el PSOE seguirá defendiendo lo público, porque es la única garantía de igualdad y de justicia social para nuestros vecinos y vecinas», ha concluido Carlos Salguero.

FUENTE: PSOE Puerto Real