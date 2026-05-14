EPSUVI habilita un apartado web para el Polígono I-A y convoca una nueva reunión de propietarios

La Empresa Pública de Suelo y Vivienda de Puerto Real (EPSUVI) ha habilitado una nueva pestaña en su portal web destinada de forma exclusiva al Polígono I-A.

A través de este espacio, los propietarios y la ciudadanía en general pueden acceder de manera abierta y sencilla a toda la documentación aprobada en relación con el sector, consultar las reuniones ya celebradas y estar informados sobre las próximas convocatorias que se programen.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso firme de la alcaldesa, Aurora Salvador, y del concejal de Urbanismo, José Antonio Montilla, de dotar de total transparencia al proceso de reactivación de este suelo estratégico para el municipio. La centralización de la información en la web de EPSUVI permite que todos los titulares de parcelas cuenten con los mismos datos y puedan seguir de forma ordenada la evolución del expediente urbanístico.

Próxima reunión informativa

La publicación de este espacio web es el paso previo a la celebración de una nueva reunión informativa con los propietarios del Polígono I-A, que se convocará próximamente. En este encuentro se darán a conocer los avances logrados en la revisión normativa y se detallarán los siguientes pasos técnicos previstos en la hoja de ruta para el desarrollo definitivo del sector.

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Solicitud de datos de contacto

Para garantizar que todas las notificaciones y novedades del proceso lleguen puntualmente a sus destinatarios, EPSUVI insta a todos los propietarios y propietarias del Polígono I-A a remitir sus datos de contacto al correo electrónico de la empresa pública. La información necesaria es la siguiente:

Nombre completo o razón social.

Referencia catastral de la/s parcela/s.

Teléfono y correo electrónico de contacto.

Los interesados pueden remitir esta información a través del correo info@epsuvi.com o personándose en las oficinas de EPSUVI en la C/ Ancha, 54, Puerto Real.

El equipo de gobierno señala que «ya no hablamos de un proyecto paralizado, sino de una gestión en marcha. La web es la herramienta para que todos sepan en qué punto estamos, y la actualización de datos es lo que nos permitirá sentarnos en la próxima reunión con una interlocución sólida y eficaz».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real