AFIPRE conmemora el Día Internacional de la Fibromialgia y la Fatiga Crónica

La concejala de Salud, Virginia Mena, asistió el pasado viernes al mediodía a la lectura del manifiesto de AFIPRE con motivo del Día Internacional de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica, que se conmemora cada 12 de mayo.

El acto se ha desarrollado junto a la sede de la Federación de Peñas, ubicada en la calle de la Plaza, y ha contado con la participación de representantes de la asociación y vecinos y vecinas que han querido mostrar su apoyo a las personas afectadas por estas enfermedades.

Durante la lectura del manifiesto, a cargo de la presidenta de AFIPRE Puerto Real, Vanesa Feria, se ha puesto de relieve la necesidad de dar mayor visibilidad a la fibromialgia y al síndrome de la fatiga crónica, así como de avanzar en su reconocimiento social y sanitario. También se ha insistido en la importancia de mejorar la atención a los pacientes, fomentar la investigación y garantizar recursos adecuados que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

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FUENTE: Ayto. de Puerto Real