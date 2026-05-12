18.8 C
Puerto Real
martes, 12 mayo, 2026
spot_img
InicioLocal

AFIPRE conmemora el Día Internacional de la Fibromialgia y la Fatiga Crónica

Redacción
By Redacción
0
2

La concejala de Salud, Virginia Mena, asistió el pasado viernes al mediodía a la lectura del manifiesto de AFIPRE con motivo del Día Internacional de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica, que se conmemora cada 12 de mayo.

El acto se ha desarrollado junto a la sede de la Federación de Peñas, ubicada en la calle de la Plaza, y ha contado con la participación de representantes de la asociación y vecinos y vecinas que han querido mostrar su apoyo a las personas afectadas por estas enfermedades.

Durante la lectura del manifiesto, a cargo de la presidenta de AFIPRE Puerto Real, Vanesa Feria, se ha puesto de relieve la necesidad de dar mayor visibilidad a la fibromialgia y al síndrome de la fatiga crónica, así como de avanzar en su reconocimiento social y sanitario. También se ha insistido en la importancia de mejorar la atención a los pacientes, fomentar la investigación y garantizar recursos adecuados que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

PUBLICIDAD

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
El Concurso de Cante por Livianas de la Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real cumple su 43ª edición
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.