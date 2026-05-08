El PSOE Puerto Real denuncia «el abandono de la Junta» al proyecto del Colegio de Primaria de Casines

El PSOE de Puerto Real mantuvo, en la tarde del pasado miércoles 6 de mayo, una reunión con el AMPA del CEIP Tierra y Libertad para abordar, una vez más, «la negativa de la Junta de Andalucía a ejecutar el colegio de Primaria comprometido para la zona de Casines y las barriadas rurales del entorno».

En el encuentro estuvo presente Irene García, número 4 de la candidatura del PSOE de Cádiz al Parlamento andaluz, junto a representantes socialistas y miembros de la comunidad educativa afectados por la falta de respuesta del Gobierno andaluz.

«Estamos ante un nuevo ejemplo del abandono al que el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla está sometiendo a Puerto Real. En 2023 firmamos la licencia de obra y la Junta contaba con financiación europea FEDER para ejecutar este colegio. Desde entonces, lo único que hemos recibido son excusas y mentiras para intentar justificar que no quieren construirlo», señaló Carlos Salguero, secretario general del PSOE de Puerto Real y portavoz municipal.

Desde el PSOE recuerdan que la Delegación Territorial de Educación «ha ido cambiando constantemente de argumentos para frenar el proyecto. Primero afirmaron que no existía licencia de obra, cuando sí estaba concedida; después argumentaron que hacía falta más financiación, pese a contar con fondos europeos; y posteriormente llegaron a hablar de una supuesta falta de natalidad, obviando que cerca del 25 por ciento de los menores de 12 años de Puerto Real residen en Casines y su entorno». Además, recalcan que este centro educativo «no solo daría servicio a Casines, sino también a barriadas rurales como Barrio Jarana, Chacona, Meadero de la Reina y Marquesado».

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Asimismo, el PSOE de Puerto Real ha podido conocer que este colegio «no está incluido en ningún plan de infraestructuras educativas de la Junta de Andalucía. De hecho, la última vez que apareció recogido en un plan de actuaciones fue en el periodo 2018-2019, cuando aún gobernaba el PSOE en Andalucía. Desde la llegada del Partido Popular al Gobierno andaluz, el colegio de Casines desapareció de todos los planes de infraestructuras educativas, demostrando que nunca tuvieron intención real de construirlo», denuncian desde la formación socialista. «El PP ha mentido de manera descarada e inmoral a la ciudadanía de Puerto Real, jugando con las expectativas y necesidades de cientos de familias mientras abandonaban deliberadamente este proyecto educativo», añaden.

«Lo que está haciendo la Junta del PP con las familias de Puerto Real es intolerable. Estamos hablando de niños y niñas que necesitan un colegio público y de calidad, mientras Moreno Bonilla se dedica a debilitar la educación pública en Andalucía. Frente a eso, el PSOE seguirá defendiendo las inversiones y los servicios públicos que nuestra ciudad merece», concluyó Carlos Salguero.

FUENTE: PSOE Puerto Real