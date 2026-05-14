El próximo 21 de mayo se proyectará en el Teatro Principal el documental ‘No estás loca: la verdad sobre la violencia vicaria’

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, y la cineasta y gestora cultural Oliva Acosta han presentado la proyección del documental ‘No estás loca: la verdad sobre la violencia vicaria’, que tendrá lugar el próximo 21 de mayo a las 18:00 horas en el Teatro Principal.

La actividad, impulsada por el Área de Feminismos y LGTBI+ del Ayuntamiento y financiada a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, incluirá también un coloquio con la directora del documental, María Bestar, y la periodista especializada Marisa Kohan, en un espacio abierto al diálogo y la participación ciudadana.

La iniciativa se celebra en un contexto especialmente significativo, pocos días después de que el Consejo de Ministros aprobara la reforma de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), que convierte a España en el primer país del mundo en prohibir expresamente por ley el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP).

Durante la presentación, Aurora Salvador ha subrayado la importancia de generar espacios de sensibilización. «Es fundamental abrir espacios de escucha y reflexión sobre una realidad tan grave como la violencia vicaria, especialmente en un momento en el que se están produciendo avances importantes en la protección de la infancia», señalaba.

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Por su parte, Oliva Acosta ha destacado el valor del cine documental como herramienta de transformación social y ha señalado la necesidad de acercar estas realidades a la ciudadanía para fomentar una conciencia crítica y colectiva.

El documental, dirigido por María Bestar, recoge más de cuarenta testimonios de mujeres, personas expertas y profesionales de distintos ámbitos, poniendo de relieve las carencias del sistema judicial y social en la atención a las víctimas y abordando el impacto de la violencia vicaria, una de las formas más duras de violencia de género.

Tras la proyección, el coloquio permitirá profundizar en estas cuestiones con la participación de Marisa Kohan, periodista de referencia en el análisis de la violencia de género y de las disfunciones del sistema judicial, y estará moderado por la propia Oliva Acosta.

La actividad se enmarca en un momento de debate social y jurídico especialmente intenso, en el que las instituciones locales buscan contribuir a la sensibilización y al avance en la protección efectiva de mujeres, niños y niñas.

La entrada será por invitación, disponible en la taquilla del Teatro Principal (de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00) o en el teléfono 856 213 339.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real