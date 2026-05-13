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La Unidad de Feminismos acerca los talleres ‘Flax y las Estrellas’ al alumnado de infantil

Redacción
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Los talleres ‘Flax y las Estrellas’, organizados por la Unidad de Feminismos-LGTBI+ de la que es responsable la concejala Lorena Díaz López, han comenzado a llegar al alumnado de Educación Infantil de Puerto Real, hoy martes concretamente se ha impartido la actividad en la escuela infantil Elvira Lindo.

Estos talleres están dirigidos a menores de 5 años, dentro de una programación que se llevará a cabo a lo largo del mes de mayo en diferentes centros educativos de la localidad.

Se trata de sesiones lúdicas presenciales, de una hora de duración, cuyo objetivo principal es fomentar actitudes positivas, igualitarias y tolerantes desde edades tempranas, contribuyendo así a la prevención de la violencia de género.

La metodología empleada se basa en el aprendizaje por descubrimiento, permitiendo al alumnado participar de forma activa y relacionar conceptos de manera natural. Para ello, se utilizan recursos como el teatro, el cuentacuentos, el juego y las dinámicas grupales, promoviendo valores como el respeto, la convivencia y la no violencia desde el buen trato y la educación no sexista.

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Los talleres están siendo impartidos por A.C. Imagina Educación Alternativa, entidad con más de dos décadas de experiencia en el ámbito de la igualdad de género, que trabaja con profesionales del ámbito social y artístico para impulsar herramientas de transformación personal y social.

Esta iniciativa está financiada con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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