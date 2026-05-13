Asociación Marina de la Bahía y Libnamic Hosting S.L. son reconocidos con el Premio Emprendedor Local del año 2025 en Puerto Real

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, junto con el Vicepresidente del IMPRO, José Antonio Montila, la Presidenta y Director-Gerente de CEEI Bahía de Cádiz, Carmen Romero y Miguel Sánchez-Cossío, han hecho entrega de los Premios Emprendedor Local del Año 2025 Edición Puerto real.

Unos premios promovidos y financiados íntegramente por CEEI Bahía de Cádiz y organizados en colaboración con el ayuntamiento, que tienen como objetivo incentivar la iniciativa emprendedora de personas físicas o jurídicas, que hayan iniciado una actividad empresarial entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024 en Puerto Real.

En total se han presentado a la convocatoria de Puerto Real 8 candidaturas (5 candidaturas de personas físicas y 3 de personas jurídicas), que han sido evaluadas por su: innovación del proyecto y tecnología empleada, creación de empleo, sostenibilidad, originalidad y planes de futuro.

En su intervención, la presidenta de CEEI Bahía de Cadiz, Carmen Romero puso en valor el compromiso de CEEI Bahía de Cádiz con la creación de empresas en todos los municipios de la Bahía de Cádiz, y en concreto también en Puerto Real, donde «desde el año pasado 2025, contamos con un Centro de Empresas en la ciudad, prestando servicios a emprendedores y empresas del municipio y colaboramos con el ayuntamiento en todas las iniciativas que se presentan».

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Carmen Romero, agradeció y felicitó a todos los candidatos y candidatas estas nuevas actividades económicas, que finalmente son las que generan empleo y ofrecen oportunidades en Puerto Real.

El primer premio, dotado con 1.000 euros ha sido otorgado a la Asociación Marina de la Bahía, recogido por su vicepresidenta, Lucía Rodríguez Parada. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la promoción del ocio, la cultura y el deporte en Puerto Real, que gestiona el Club Social Marina de la Bahía.

El segundo premio, dotado de 500 euros, ha sido otorgado a Libnamic Hosting, S.L. Jesús Bocanegra Linares recogía el premio. Libnamic Hosting, es una empresa dedicada al alojamiento en servidores extremadamente rápidos y tecnológicos con sede en Puerto Real. Ofrece servicio completo, sin competidores comparables, al que las pymes pueden confiar sus proyectos sin preocuparse de lo técnico y con apoyo cercano, pero con unos precios muy competitivos respecto a las multinacionales de cloud típicas.

Tras la entrega de premios, la alcaldesa subrayó la importancia de respaldar el emprendimiento local, agradeciendo a las personas premiadas «su valentía y esfuerzo, sabiendo que poner en marcha un proyecto empresarial no es tarea fácil». En su intervención, destacó además «el papel fundamental que desempeña el CEEI Bahía de Cádiz en el fomento de la actividad emprendedora, ofreciendo apoyo y acompañamiento a quienes deciden dar el paso de iniciar una iniciativa empresarial».

La alcaldesa concluyó incidiendo en la necesidad de continuar trabajando de manera conjunta entre administraciones, entidades y tejido empresarial «para impulsar la creación de empleo y la generación de riqueza en nuestra ciudad, apostando por el talento y fortaleciendo el espíritu emprendedor como motor de desarrollo de Puerto Real».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real