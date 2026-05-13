Iniciados los trabajos de asfaltado en la calle Aries

El Ayuntamiento de Puerto Real ha iniciado esta semana trabajos de asfaltado en la calle Aries para reparar los daños causados por los temporales, dentro del contrato de emergencia financiado con el fondo de contingencia municipal, con una inversión de 80.000 euros. La actuación se desarrolla en esta vía del municipio con el fin de mejorar el estado del firme y garantizar una circulación más segura.

Las labores se encuentran en una primera fase con trabajos de fresado y nivelación del terreno, necesarios para preparar la base sobre la que se extenderá el nuevo pavimento. Estas tareas permiten corregir irregularidades y asegurar una mayor durabilidad del asfaltado. Una vez completada esta etapa, se procederá a la aplicación de la nueva capa asfáltica que dará solución a las deficiencias detectadas en la calzada, derivadas del uso continuado y de las condiciones meteorológicas adversas registradas en los últimos meses.

El Ayuntamiento prevé además actuar próximamente en las calles San Alejandro y Cruz Verde, otros puntos que presentan deterioro en el pavimento. Esta intervención busca reducir riesgos y mejorar la seguridad tanto para vehículos como para peatones.

El concejal de Infraestructuras, Antonio Gil, ha señalado que «estamos actuando conforme a las posibilidades actuales del mercado y del presupuesto, priorizando las zonas más afectadas tras los temporales. Seguimos trabajando para dar respuesta progresiva a las necesidades del municipio y mejorar el estado de nuestras calles».

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FUENTE: Ayto. de Puerto Real