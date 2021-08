Historia de Puerto Real: “El casco histórico de Puerto Real. Un damero a la vez símbolo y metáfora” (I)

Puerto Real no es una mera villa medieval; no es una puebla más surgida, como otras, al calor de la Reconquista y las repoblaciones inherentes a dicho fenómeno histórico peninsular, como otras muchas (dicho sea sin demérito alguno para esas villas y pueblas medievales) (González Jiménez 1993); Puerto Real es, lo sabemos, el fruto y la consecuencia de la voluntad (y la necesidad) regia, estatal, de reafirmar la presencia del Estado en un ámbito, el de la Bahía de Cádiz y el Golfo gaditano (dicho desde una perspectiva más amplia), en el que los señoríos nobiliarios (los Guzmanes, los de la Cerda, los Ponce de León, los Ribera…) se habían hecho de un modo u otro (por servicios a la Corona o incluso por usurpación en algún caso, como el de Cádiz) con una buena parte del territorio en cuestión así como de los núcleos de población de dicha amplia región, especialmente en el caso de los más relevantes de dicho escenario, caso de las localidades de Sanlúcar de Barrameda, de El Puerto de Santa María o de la mismísima Cádiz.

