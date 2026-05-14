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El Centro Cultural San José acoge la exposición del XL Concurso Nacional de Fotografía ‘Libre Expresión’ 2026

Redacción
By Redacción
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El Centro Cultural San José acoge el próximo 15 de mayo a las 19:00 horas la inauguración de la exposición correspondiente al XL Concurso Nacional de Fotografía ‘Libre Expresión’ 2026.

Esta edición tiene un carácter especial al conmemorar el 50 aniversario del Club Fotográfico 76 Juan Rivera de Puerto Real, entidad organizadora del certamen.

Durante el acto se realizará la entrega de premios a los trabajos ganadores: el primer premio ha sido otorgado a Nati Parra por la obra ‘Con el alma rota’, el segundo premio a Ana López por ‘Analogías’ y el tercer premio a Sandra Díaz por ‘Esperando a los hijos’.

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La exposición, que se podrá visitar hasta el 7 de junio, reunirá una selección de obras destacadas del concurso, ofreciendo al público una visión diversa y creativa de la fotografía contemporánea.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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