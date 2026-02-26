Puerto Real refuerza la formación de sus profesionales para combatir las ciberviolencias de género

El Centro Cultural Rosa Butler se convirtió este martes en el epicentro de la formación especializada con la jornada ‘Ciberviolencias de género: detección, protección e intervención desde la coordinación interinstitucional’.

La sesión fue impartida por la reconocida jurista experta en género, Vanessa Casado Caballero, con una amplia trayectoria profesional como investigadora, colaboradora en la Ley 13/2007, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía y el I Plan de Acción integral par promover la erradicación de la trata, entre otras.

El área de Feminismo reunió a profesionales con un objetivo claro: actualizar las herramientas de respuesta ante una violencia que evoluciona al ritmo frenético de la tecnología. Esta formación fue dirigida a profesionales que conforman la mesa técnica de seguimiento de protocolo de coordinación interinstitucional de atención a mujeres víctimas de violencia de género y se abrió también a profesionales de la administración local y otras entidades de la localidad de diversos sectores.

En un mundo donde la frontera entre lo físico y lo digital es casi inexistente, la formación técnica se vuelve vital. La jornada hizo especial hincapié en una paradoja actual: cuanto más avanza la tecnología, más desconocidas —y, por tanto, más peligrosas— resultan las tácticas de control y agresión.

Para las profesionales que trabajan en primera línea, conocer cómo prevenir, proteger y actuar no es solo una opción, sino una necesidad urgente para evitar que la brecha de conocimiento se convierta en una situación de desprotección para las víctimas.

La ponente, a través de su experiencia, abordó cuestiones como: El ‘yo digital’ y subculturas misóginas (análisis de los nuevos entornos donde se reproduce el odio), marco normativo (revisión de las herramientas jurídicas actuales para castigar delitos digitales) y impacto psicosocial (el daño profundo y las consecuencias de la violencia en red), entre otras.

«Esta formación ha puesto de manifiesto que las ciberviolencias no son un fenómeno aislado, sino una realidad que evoluciona tan rápido como la tecnología. Es fundamental que contemos con herramientas actualizadas para no quedarnos atrás», señaló Lorena Díaz López, concejala de Feminismo.

El evento contó con una representación de los sectores de Servicios Sociales, Igualdad, Salud, Educación, Justicia y Seguridad, así como asociaciones vinculadas a la atención de víctimas. La asistencia masiva de estos perfiles subraya la importancia de crear una red de seguridad sólida que sepa navegar los riesgos del entorno digital.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real