El Foro de Deportes de Puerto Real vuelve a activarse tras ocho años de inactividad

El Ayuntamiento de Puerto Real celebró en la tarde de ayer la reactivación del Foro de Deportes, un órgano participativo que llevaba inactivo desde el año 2018 y que vuelve a ponerse en marcha para reforzar la comunicación, coordinación y planificación del deporte municipal.

La sesión contó con la presencia de numerosos clubes deportivos de la localidad, representantes del área de Deportes, la alcaldesa Aurora Salvador y la concejala responsable de la materia, Virginia Mena. Durante el encuentro se abordó el orden del día previsto, que comenzó con un agradecimiento a los clubes por su implicación y constante colaboración con el tejido deportivo del municipio.

A continuación, se expuso la situación actual de la gestión y programación deportiva local, así como los proyectos y líneas de trabajo que se desarrollan desde el Ayuntamiento. Los clubes tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas, trasladar inquietudes y participar en el turno de ruegos y preguntas, generándose un espacio de diálogo fluido y constructivo.

La reunión transcurrió en un ambiente muy positivo, destacando la predisposición de todas las partes para seguir mejorando el deporte base y federado de Puerto Real. Desde el área de Deportes la concejala Virginia Mena, agradeció la asistencia y trasladó una invitación formal para participar en la próxima sesión del foro, prevista para el mes de abril, donde se abordarán las bases de cara a la nueva temporada deportiva.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

