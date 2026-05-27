Puerto Real acogerá una jornada de puertas abiertas de tiro con arco para todos los públicos

El Ayuntamiento, conjuntamente con el Club Arco Bahía de Puerto Real, ha organizado una jornada de puertas abiertas dedicada al tiro con arco, una iniciativa gratuita que busca acercar esta disciplina deportiva a la ciudadanía y fomentar la práctica de actividad física en un ambiente accesible y participativo.

El evento tendrá lugar el próximo 14 de junio en la Sala de Barrio 512, en horario de 11:00, 12:00 y 13:00 horas, ofreciendo varias sesiones para facilitar la participación.

La actividad está dirigida a personas de todas las edades a partir de 9 años, sin necesidad de experiencia previa. Se trata de una oportunidad para probar y descubrir la puntería, acercando el tiro con arco de forma lúdica y segura. La iniciativa pone en valor los beneficios de este deporte, como la concentración, la diversión y la superación personal.

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La organización recomienda a los asistentes acudir con ropa cómoda y deportiva para disfrutar plenamente de la experiencia. Además, se trata de una actividad totalmente gratuita, lo que refuerza su carácter inclusivo y abierto a toda la población.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real