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jueves, 28 mayo, 2026
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Puerto Real acogerá una jornada de puertas abiertas de tiro con arco para todos los públicos

Redacción
By Redacción
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El Ayuntamiento, conjuntamente con el Club Arco Bahía de Puerto Real, ha organizado una jornada de puertas abiertas dedicada al tiro con arco, una iniciativa gratuita que busca acercar esta disciplina deportiva a la ciudadanía y fomentar la práctica de actividad física en un ambiente accesible y participativo.

El evento tendrá lugar el próximo 14 de junio en la Sala de Barrio 512, en horario de 11:00, 12:00 y 13:00 horas, ofreciendo varias sesiones para facilitar la participación.

La actividad está dirigida a personas de todas las edades a partir de 9 años, sin necesidad de experiencia previa. Se trata de una oportunidad para probar y descubrir la puntería, acercando el tiro con arco de forma lúdica y segura. La iniciativa pone en valor los beneficios de este deporte, como la concentración, la diversión y la superación personal.

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La organización recomienda a los asistentes acudir con ropa cómoda y deportiva para disfrutar plenamente de la experiencia. Además, se trata de una actividad totalmente gratuita, lo que refuerza su carácter inclusivo y abierto a toda la población.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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