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martes, 26 mayo, 2026
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La Sala de Barrio 512 Viviendas fue escenario de la exhibición de artes marciales organizada por la Asociación Cultural Japonesa Isshin

Redacción
By Redacción
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Puerto Real fue escenario este sábado de una destacada exhibición de artes marciales organizada por la Asociación Cultural Japonesa Isshin, dirigida por Iván Rigual.

El evento reunió en la Sala de Barrio 512 a deportistas de todas las edades, poniendo de manifiesto el carácter inclusivo de estas disciplinas, que no entienden de generaciones.

La jornada se desarrolló a través de diversas exhibiciones técnicas en las que alumnado de diferentes niveles mostró habilidades, ejercicios y aplicaciones prácticas de artes como el aikido, el kárate y el jiu-jitsu brasileño. De este modo, el público asistente pudo acercarse al trabajo que desarrolla esta entidad y comprender el importante valor formativo de estas prácticas.

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Además del club anfitrión, participaron en la cita el Club de Kárate Dakentai de Jerez de la Frontera y la Escuela Manuel Benavides de Chiclana de la Frontera, enriqueciendo la exhibición con su experiencia y variedad técnica.

Las personas asistentes pudieron comprobar el valor de las artes marciales como herramienta educativa, ya que fomentan principios fundamentales como el respeto, la convivencia, la disciplina y el desarrollo personal.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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