El Teatro Principal recibe el próximo 8 de julio el musical ‘Volvemos. Diana’, secuela del premiado ‘Vuelve. Walt’

El Teatro Principal de Puerto Real acogerá el próximo 8 de julio la representación de ‘Volvemos. Diana’, un musical original de Pedro Gallardo que rinde homenaje al universo Disney y aborda, desde una perspectiva emocional, el Alzheimer y la importancia de la memoria.

Se realizarán dos funciones: la primera a las 17:00 horas con Aroa Muñoz en el papel protagonista, y a las 19:30 horas con Carla Hurtado.

Esta nueva producción de Life Music Producciones, finalista a Mejor Musical Original Amateur en los Premios Off 25 con la obra Vuelve. Walt, supone la continuación de aquella historia, profundizando ahora en el personaje de Diana. En esta secuela, la protagonista se enfrenta al paso del tiempo y a los recuerdos desde una nueva etapa vital, marcada por la maternidad y el valor de la familia.

PUBLICIDAD

A través de la música y la interpretación, el espectáculo ofrece una mirada sensible, cercana y humana sobre el Alzheimer, conectando con el público de distintas generaciones y proponiendo una experiencia que invita tanto a la emoción como a la reflexión.

‘Volvemos. Diana’ es un proyecto de la compañía AKISÍ. Arcoíris de Talento, formada por jóvenes artistas multidisciplinares comprometidos con la creación de propuestas escénicas con impacto social. Su trabajo combina interpretación, canto y danza para dar vida a historias que no solo entretienen, sino que también generan conciencia dentro y fuera del escenario.

Las entradas estarán disponibles a partir del lunes 1 de junio, tanto en la taquilla del Teatro Principal como a través de la plataforma Tickentradas.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real