Los andalucistas denuncian «la espera interminable» de personas dependientes en Puerto Real por «la despreocupación de la alcaldesa»

El portavoz andalucista en el Ayuntamiento de Puerto Real, Alfredo Fernández, ha denunciado con firmeza «la grave situación de abandono que están sufriendo numerosas personas en situación de dependencia en el municipio, como consecuencia de los injustificables retrasos en la puesta en marcha del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), pese a contar con resoluciones firmes que reconocen este derecho».

Algo que para Fernández supone «un claro abandono a personas vulnerables y sus familias con un servicio municipalizado por el que todos apostamos para que fuera un servicio público prioritario en la localidad».

Según ha podido constatar esta formación, se están acumulando casos «en los que han transcurrido más de cuatro meses desde la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA) sin que el Ayuntamiento haya activado el servicio». Esta «dejación de funciones», a juicio de Andalucía Por Sí, «representa una vulneración flagrante de derechos reconocidos por ley».

Los andalucistas consideran especialmente «preocupante» la «despreocupación mostrada por la alcaldesa ante esta situación, evidenciando una falta total de prioridad política hacia uno de los colectivos más vulnerables del municipio. Mientras las familias hacen auténticos esfuerzos para sostener cuidados que deberían estar garantizados por la administración, el equipo de gobierno permanece inactivo ante esta problemática, puesto que hemos esperado meses atendiendo a familias con este problema sin que hayan puesto ninguna medida para solucionarlo».

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Para los concejales de Andalucía Por Sí esta situación evidencia «una clara contradicción entre el discurso político y la realidad que sufren los vecinos y vecinas de Puerto Real».

«A todo esto se suma que la municipalización del servicio que se presentó como una medida para mejorar la atención y garantizar mayor eficacia en las resoluciones para la atención, está evidenciando justo lo contrario en este aspecto, aumentando el malestar entre las familias afectadas».

En ese mismo sentido, Alfredo Fernández sí ha querido seguir valorando y reconociendo «positivamente el esfuerzo y la profesionalidad del personal del servicio, que continúa desarrollando su labor en condiciones complejas a pesar de la falta de recursos. No obstante, siendo conscientes de las dificultades generales que existen en todos los municipios para la contratación de personal, esto no puede servir de excusa ni de justificación para la inacción. Precisamente por ello, garantizar este servicio debe ser una prioridad absoluta del equipo de gobierno, algo que, a la vista de los hechos, está demostrando no serlo».

«Esta situación está obligando a muchas familias a asumir de su propio bolsillo los cuidados de sus familiares dependientes, generando un grave perjuicio económico y emocional, además de agravar la situación de desprotección de quienes necesitan atención urgente».

Para los andalucistas «la inacción no puede ser el camino, se pueden establecer líneas de trabajo para ayudar a enmendar la situación para buscar a más personal cualificado, gestionar cursos de formación para impulsar el interés, medidas organizativas que proporcionen información veraz a familias que llevan meses sin respuesta, etc».

Por último, anuncian que intensificarán su labor de control en este servicio «para defender los derechos de las personas dependientes en Puerto Real».

«Lo que está ocurriendo es inadmisible. No hablamos de trámites administrativos, hablamos de personas. La inacción del gobierno municipal y la pasividad de la alcaldesa en este asunto están teniendo consecuencias reales y graves, y todo es demostrable con todos los testimonios de familias a las que estamos atendiendo con esta problemática», señalan desde la formación.

FUENTE: AxSí Puerto Real