Cádiz MAT 2026 sitúa a Puerto Real en el centro de la innovación en materiales avanzados

Puerto Real ha sido sede este jueves de Cádiz MAT 2026, el Foro de Innovación en Materiales Avanzados celebrado en la Facultad de Ciencias del campus universitario, donde empresas, centros tecnológicos, investigadores y entidades vinculadas a la I+D+i han analizado el papel de estos materiales en sectores estratégicos como el transporte, la energía, la defensa, la construcción o la salud.

La jornada, impulsada por el Instituto de Microscopía Electrónica y Materiales de la Universidad de Cádiz (IMEYMAT) y con participación del Centro de Fabricación Avanzada (CFA), ha colocado al municipio en el centro del desarrollo tecnológico e industrial de la provincia.

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha participado en la inauguración junto a representantes del ámbito político, académico e industrial. En su intervención, ha subrayado la importancia de la colaboración entre universidad y empresa para avanzar en un modelo económico más innovador, sostenible y con mayor valor añadido, y ha destacado que Puerto Real ocupa una posición central en la Bahía de Cádiz por su equipamiento industrial, logístico, universitario y tecnológico.

Cádiz MAT 2026 ha reunido en Puerto Real a entidades como Airbus, Navantia, Titania, Andalucía Aerospace, CDTI, Acerinox, SIKA, Moeve o el Servicio Andaluz de Salud, entre otras. El programa ha incluido tres mesas redondas centradas en materiales avanzados para el transporte, oportunidades de financiación público-privada y aplicaciones para una sociedad sostenible.

PUBLICIDAD

FUENTE: Ayto. de Puerto Real