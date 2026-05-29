Google Marcar como fuente preferida
22.1 C
Puerto Real
viernes, 29 mayo, 2026
spot_img
InicioLocal

Cádiz MAT 2026 sitúa a Puerto Real en el centro de la innovación en materiales avanzados

Redacción
By Redacción
0
19
Google Marcar como fuente preferida

Puerto Real ha sido sede este jueves de Cádiz MAT 2026, el Foro de Innovación en Materiales Avanzados celebrado en la Facultad de Ciencias del campus universitario, donde empresas, centros tecnológicos, investigadores y entidades vinculadas a la I+D+i han analizado el papel de estos materiales en sectores estratégicos como el transporte, la energía, la defensa, la construcción o la salud.

La jornada, impulsada por el Instituto de Microscopía Electrónica y Materiales de la Universidad de Cádiz (IMEYMAT) y con participación del Centro de Fabricación Avanzada (CFA), ha colocado al municipio en el centro del desarrollo tecnológico e industrial de la provincia.

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha participado en la inauguración junto a representantes del ámbito político, académico e industrial. En su intervención, ha subrayado la importancia de la colaboración entre universidad y empresa para avanzar en un modelo económico más innovador, sostenible y con mayor valor añadido, y ha destacado que Puerto Real ocupa una posición central en la Bahía de Cádiz por su equipamiento industrial, logístico, universitario y tecnológico.

Cádiz MAT 2026 ha reunido en Puerto Real a entidades como Airbus, Navantia, Titania, Andalucía Aerospace, CDTI, Acerinox, SIKA, Moeve o el Servicio Andaluz de Salud, entre otras. El programa ha incluido tres mesas redondas centradas en materiales avanzados para el transporte, oportunidades de financiación público-privada y aplicaciones para una sociedad sostenible.

PUBLICIDAD

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
El Teatro Principal recibe el próximo 8 de julio el musical ‘Volvemos. Diana’, secuela del premiado ‘Vuelve. Walt’
Artículo siguiente
El Ayuntamiento abre consulta pública previa para la nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más
Google Marcar como fuente preferida

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.