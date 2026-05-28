La cooperativa de cohousing ‘Viento Sur’ sella un acuerdo con la Asociación Ex Artes

La cooperativa Viento Sur Cohousing Senior Cádiz da un paso decisivo en la consolidación de su proyecto habitacional y social en la Bahía de Cádiz.

Mediante la firma de un convenio marco de colaboración estratégica con la asociación Ex Artes (Experiencias para las Artes Escénicas y el Patrimonio), la cooperativa no solo refuerza su red de apoyo inmediato, sino que oficializa el inicio de un despliegue de alianzas estratégicas con organizaciones clave de la provincia para expandir el impacto local de la autoorganización de las personas mayores.

Este acuerdo con Ex Artes es el primero de una serie de convenios que se están cerrando en estos días con entidades de primer nivel en el entorno local y provincial. Entre ellos destacan los pactos de colaboración mutua con la Comunidad Energética Luce Puerto Real —para impulsar la soberanía energética y la sostenibilidad en el complejo residencial— y con la cooperativa agroecológica La Reverde, orientada a la alimentación saludable y de proximidad. Asimismo, la cooperativa Viento Sur ha confirmado que se encuentra en conversaciones avanzadas para suscribir alianzas en breve con Ecologistas en Acción y con las principales Asociaciones Vecinales locales.

Tejido comunitario, cultura y desarrollo rural

La alianza firmada hoy une el proyecto arquitectónico y social de Viento Sur, que pretende ubicarse en el Barrio Jarana, con el arraigo cultural de Ex Artes. El objetivo central es combatir el aislamiento geográfico de la población rural y descentralizar la oferta cultural del municipio, conectando el casco urbano con las zonas periféricas.

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Durante la fase de construcción de la alternativa de vivienda colaborativa, Ex Artes facilitará sus dependencias como posible punto de encuentro para las reuniones de los cooperativistas. Además, ofrecerá modalidades de membresía atractivas para los integrantes de Viento Sur. Por su parte, la cooperativa abrirá a las iniciativas socioculturales de Ex Artes, dirigidas a la ciudadanía en general, su futuro Salón de Eventos y zonas comunes una vez concluyan las obras. Una Comisión de Seguimiento paritaria coordinará de forma regular las agendas y proyectos comunes.

La fuerza del envejecimiento activo y la autogestión

Con este ecosistema de colaboración vecinal, ecológica y energética, Viento Sur demuestra que la autoorganización de las personas mayores trasciende el beneficio habitacional privado. El colectivo senior se posiciona formalmente en el municipio como un motor de transformación social y económica. El proyecto ratifica el compromiso con un envejecimiento activo, solidario, sostenible y profundamente interconectado con el tejido asociativo de Puerto Real.

FUENTE: Viento Sur Cohousing Senior Cádiz