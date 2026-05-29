Puerto Real aprueba en pleno su primer Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales

El Ayuntamiento de Puerto Real ha aprobado en Pleno el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales (PLEIF), un instrumento estratégico que permitirá al municipio contar, por primera vez, con una planificación específica frente a incendios forestales integrada en el sistema andaluz de protección civil.

El documento, impulsado por la Delegación Municipal de Infraestructura Verde y Azul, será remitido a la Comisión de Protección Civil de Andalucía para su homologación definitiva.

La alcaldesa, Aurora Salvador, ha indicado que la elaboración de este Plan responde a la necesidad de reforzar la prevención, coordinación y capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia derivadas de incendios forestales, especialmente tras el incendio declarado en agosto de 2023, que supuso uno de los episodios ambientales más graves vividos recientemente en Puerto Real, afectando a una parte importante del Parque de Las Canteras y obligando al despliegue de un amplio operativo de emergencia coordinado entre INFOCA, Bomberos, Policía Local, Protección Civil, Junta de Andalucía y servicios municipales del Ayuntamiento.

A raíz de aquella experiencia, el Ayuntamiento ha considerado prioritario reforzar la planificación preventiva y dotar al municipio de una herramienta técnica y operativa que permita mejorar la coordinación institucional, reducir los tiempos de respuesta y proteger de forma más eficaz tanto a la población como al patrimonio natural del municipio.

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Aunque Puerto Real no se encuentra entre los municipios obligados por el Plan INFOCA a disponer de este tipo de planificación específica, el Ayuntamiento ha decidido impulsar voluntariamente este instrumento debido a las características ambientales y territoriales del municipio, que cuenta con importantes espacios forestales, zonas naturales protegidas y áreas de interfaz urbano-forestal especialmente sensibles. «No es obligatorio, pero sí muy necesario», señalaba la regidora local.

El PLEIF incorpora un análisis detallado del territorio municipal, la identificación de zonas de riesgo, protocolos de actuación, medidas preventivas, procedimientos de evacuación y coordinación, así como la catalogación de medios y recursos disponibles para actuar en caso de emergencia.

Entre sus principales objetivos destacan:

Mejorar la coordinación entre administraciones y servicios de emergencia.

Reducir los tiempos de respuesta ante incendios forestales.

Reforzar la protección de la población y de las zonas naturales.

Identificar áreas especialmente vulnerables y de interfaz urbano-forestal.

Implantar medidas preventivas y de autoprotección.

Mejorar la planificación municipal frente a situaciones de alto riesgo derivadas de olas de calor, sequía y fuertes vientos.

Antonio Gil, concejal de Infraestructura Verde, ha destacado que «la aprobación de este Plan supone un paso muy importante para Puerto Real, ya que nos permitirá estar mejor preparados ante posibles emergencias y reforzar la protección de espacios tan emblemáticos y valiosos como el Parque de Las Canteras» a lo que añade que «el objetivo no es únicamente mejorar la respuesta ante incendios, sino avanzar hacia un municipio más resiliente, más seguro y mejor preparado frente a los efectos del cambio climático y los riesgos ambientales».

En este sentido, el edil ha señalado el que califica «otro logro del equipo de gobierno» en referencia al encargo de infraestructura verde gracias al cual se están acometiendo actuaciones en los pinares como desbroces, cortafuegos, podas o saneamiento de los pinares.

La alcaldesa se ha remontado al inicio del actual mandato recordando «lo indefensos que nos sentimos cuando se declaró el incendio de Las Canteras. En ese momento nos dimos cuenta de que había que aprender de lo ocurrido y proteger al pueblo, a la ciudadanía y a nuestras zonas verdes. Es una prioridad para este equipo de gobierno la seguridad ciudadana y estamos haciendo todo lo posible para conseguirlo».

«Se acerca el verano, las altas temperaturas, estamos en una zona de levante y era necesario disponer de este Plan. Contamos con todos los ciudadanos y ciudadanas para que este Plan haga proteger más a nuestro pueblo y sé que puedo contar con ellos porque lo vimos en el incendio de Las Canteras», finalizaba Salvador.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real