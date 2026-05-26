Gran acogida de la III Jornada Intercultural en la Plaza de Jesús

La Plaza de Jesús acogió en la tarde-noche del pasado viernes la celebración de la III Jornada Intercultural, un encuentro organizado por la Delegación de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Puerto Real, que dirige la concejala Lorena Díaz López.

El evento reunió a numerosas personas en un ambiente festivo marcado por la convivencia, la diversidad cultural y la participación ciudadana, consolidándose como una cita ya destacada en el calendario local.

Durante la jornada, el público pudo disfrutar de actuaciones musicales llenas de ritmo y arte de la mano de María José Periñán, Música Miúda y Los Hijos del Sol, que animaron la plaza y lograron hacer vibrar a los asistentes.

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Además, la iniciativa contó con la implicación de distintas asociaciones y entidades que trabajan en el ámbito social y de la cooperación, entre ellas Madre Coraje, Comercio Justo, Prendas Bahía, Cáritas, Alsayf, Aperfosa, Grupo Scouts Samsara y CEAR. Su participación resultó clave para crear un espacio de encuentro, aprendizaje y sensibilización, fomentando valores de solidaridad y respeto mutuo.

Desde el Ayuntamiento se ha querido trasladar un agradecimiento especial a todas las entidades participantes, cuya colaboración hizo posible el éxito de la jornada.

Puerto Real volvió a demostrar, una vez más, que es un municipio solidario, inclusivo y orgulloso de su diversidad cultural, en una cita que sigue creciendo año tras año.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real