El PSOE Puerto Real denuncia «el abandono inversor de Puerto Real por parte de Diputación»

El PSOE de Puerto Real ha denunciado públicamente «el abandono inversor que sufre el municipio por parte de la Diputación Provincial de Cádiz, gobernada por el Partido Popular».

«Según los datos del presupuesto de inversiones para 2026, Puerto Real aparece con 0 euros de inversión, una situación inadmisible que evidencia el ninguneo institucional hacia una ciudad con importantes necesidades sociales, económicas y de infraestructuras».

«Es intolerable que el Partido Popular en la Diputación condene a Puerto Real al ostracismo inversor. No han destinado ni un solo euro a nuestro municipio mientras otras localidades sí reciben financiación. La Diputación mira para otro lado y castiga injustamente a los puertorrealeños y puertorrealeñas, olvidando sus necesidades reales y frenando el desarrollo de nuestra ciudad», ha denunciado Carlos Salguero, secretario general y portavoz del PSOE de Puerto Real.

Los socialistas consideran que esta falta total de inversión refleja «una estrategia política de abandono que perjudica directamente a la ciudadanía. Puerto Real necesita actuaciones urgentes en empleo, infraestructuras, mantenimiento urbano, servicios públicos y desarrollo económico, pero la Diputación ha decidido ignorar al municipio». Desde el PSOE se recuerda que «esta situación no es puntual, sino la continuación de una dinámica de desprecio institucional que deja a Puerto Real fuera de las prioridades provinciales».

PUBLICIDAD

«Pero también hay responsabilidades locales. El gobierno municipal de Aurora Salvador vuelve a demostrar su falta de gestión y de proyecto para Puerto Real. No presentan iniciativas, no buscan financiación y no defienden los intereses del municipio ante otras administraciones. Tras casi ya de tres años, seguimos viendo un gobierno sin rumbo, sin trabajo y sin conocimiento de las verdaderas necesidades de la ciudadanía. Puerto Real merece más: merece gestión, proyectos e inversiones reales», ha concluido Carlos Salguero.

FUENTE: PSOE Puerto Real