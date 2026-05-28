Los niños y niñas del Consejo Municipal de la Infancia descubren Huerto Real y el Parque de Las Canteras

El Consejo Municipal de la Infancia de Puerto Real vivió en la jornada de ayer una enriquecedora experiencia en contacto directo con la naturaleza gracias a una actividad organizada por la concejalía de Educación en colaboración con el servicio municipal de Medio Ambiente.

Durante la visita, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca Huerto Real y disfrutar de un paseo guiado por el emblemático Parque de Las Canteras, uno de los espacios naturales más representativos del municipio.

Esta iniciativa permitió a los más jóvenes descubrir el valor ecológico y social de estos entornos, así como comprender la importancia de su conservación. A través de explicaciones adaptadas y dinámicas participativas, los niños y niñas ampliaron sus conocimientos sobre biodiversidad, sostenibilidad y el respeto por el medio natural.

El concejal de Medio Ambiente, Antonio Gil, quiso destacar el papel fundamental de este tipo de actividades en la formación de la ciudadanía más joven: «La educación medioambiental es clave para construir un futuro más sostenible. Es esencial que nuestros niños y niñas conozcan, valoren y se sientan responsables de cuidar los recursos naturales que tenemos en nuestro entorno».

Asimismo, Gil subrayó que experiencias como esta contribuyen a generar conciencia desde edades tempranas, fomentando hábitos responsables y un mayor vínculo con el entorno local. «Cuando los menores entienden la riqueza natural de su propio municipio, se convierten en los mejores defensores de su conservación», añadió.

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FUENTE: Ayto. de Puerto Real